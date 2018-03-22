Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 11 korumasına yönelik dava düşürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti sırasında protestoculara saldırıdan haklarında dava açılan 15 korumadan 11 hakkında dava düşürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl Mayıs ayında Washington’a yaptığı ziyaret sırasında, protestoculara saldırıdan dolayı suçlanan ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 15 korumadan 11’i hakkındaki dava düşürüldü.

ABD ile Türkiye arasında diplomatik krize yol açan olaydan sonra Ankara ve Washington arasındaki gerilimi hafifletmeye yönelik süreç, Kasım ayında ABD Federal Savcılarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumalarından dördü hakkında, davaya bakan yargıçtan davayı düşürmesini istemesiyle başladı.

Erdoğan'ın korumaları hakkındaki iddianame kabul edildi

Ardından, ABD Başkanı Donald Trump tarafından kovulan eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Şubat ayında Türkiye’yi ziyaretinden bir gün önce yedi koruma hakkındaki suçlamalar da geri çekildi. Haklarındaki suçlamalar geri çekilen koruma görevlileri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Koruma Müdürü’nün de olduğu belirtildi. Korumalardan dördüne yönelik suçlamaların ise hala sürdüğü belirtildi.

Amerikan medyasında, korumalara yönelik soruşturmayı başlatan savcılara, suçlamalardan vazgeçmeleri için herhangi bir baskı yapılmadığı iddia edildi. (DHA)

ABD'den Erdoğan'ın korumaları hakkında yakalama kararı





Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 10:06

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