Maçka'da polis otosu dereye uçtu: 1 polis hayatını kaybetti
22 Mart 2018 08:51
Trabzon'un Maçka’da dereye uçan polis otosunda bulunan 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralı, 1 polis de kayıp
Trabzon'un Maçka ilçesinde polis otosu dereye uçtu. Kazada, 1 polis memuru hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı, 1 polis memuru ise akıntıya kapılarak kayboldu.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Maçka ilçesi Çatak mevkiinde meydana geldi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu polis otosu, kontrolden çıkıp dereye uçtu. Kazada, 1 polis memuru hayatını kaybetti, 1 polis de yaralandı, 1 polis memuru ise akıntıya kapılarak kayboldu.
Kayıp polis memurunun bulunması için çalışma başlatıldı. (DHA)
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