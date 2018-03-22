Lefkoşa’da üniversite öğrencilerine ırkçı saldırı

Lefkoşa’daki Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde 3 öğrenci, ırkçı bir grubun saldırısına uğradı. Newroz afişlerini yırtan grup öğrencileri darbetti.

Lefkoşa’daki Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde 3 öğrenci, ırkçı bir grup tarafından linç edilmek istendi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunan Lefkoşa’da yer alan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde ırkçı bir grup yurtsever öğrencilere saldırdı. Üniversitede sabah saatlerinde Newroz afişlerini yırtan 15-20 kişilik ırkçı gruba tepki gösteren iki öğrenci saldırıya uğrarken, olayların büyümesi üzerine okulda bulunan ve sayıları 100’e yakın ırkçı grup; M.B., M.Y. ve Y.E.’yi linç etmek istedi. Grup, feci şekilde darbettiği öğrencileri Kürtlere ve PKK’ye küfür etmeye zorlayarak kameraya almak istedi. Öğrencilerin reddetmesi üzerine darba devam eden ırkçı grup, okul güvenliğinin müdahale etmesi ile dağıldı. Darbedilen öğrenciler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumları iyi olan öğrencilerin saldırıya dair suç duyurusunda bulunacakları aktarıldı.

SALDIRILARA KARŞI AÇIKLAMALAR

Üniversitede Devrimci Komünist Birlik (DKB) tarafından yapılan açıklamada okul içinde bir süredir ırkçı grupların örgütlenmelerine okul yönetimi tarafından destek verildiği söylendi. Saldırılardan okul yönetiminin birinci derece sorumlu olduğu ifade edilen açıklamada, “Üniversitelerdeki devrimci, demokrat öğrencilerin siyasal ve ulusal kimliklerinden dolayı baskı ve saldırıya uğraması kabul edilemez. Üniversitelerdeki faşist, gerici yapılanmaların derhal önü alınmalı, devrimci, demokrat öğrencilerin güvenliği sağlanmalıdır” denildi.

Üniversitelerdeki saldırılara ilişkin açıklama yapan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci Mücadele Dayanışması ve DAÜ Öğrenci İnisiyatifi de kampüslerde devrimci, demokrat ve yurtsever öğrencilerin taciz edilerek, provokasyon yaratılmak istendiğini belirtti. Yapılan açıklamada ırkçı saldırılara karşı duyarlı olunması çağrısı yapılırken, “Üniversiteler asla bu özgürlük düşmanı, gerici-faşist çeteye terk edilmeyecektir” denildi. (Lefkoşa/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 06:30

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