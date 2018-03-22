Hamburglular hastane sorununu çözmek için referanduma hazırlanıyor

'Sorunlar bekleyerek çözülmez' diyen Hamburglular hastanelere daha fazla personel alınması talebiyle imza toplayarak referanduma gitmeye hazırlanıyor.

Sinan ÖZBOLAT

Hamburg

Hamburg’daki hastanelere daha fazla personel alınması ve hasta bakıcı sorununa çözüm getirilmesi için kurulan halk inisiyatifi, yaptıkları çalışma ve eylemlere rağmen hükümetin adım atmaması üzerine imza kampanyası başlattı. Basın toplantısı düzenleyen “Hastanelere Daha Çok Personel Alınsın İnisiyatifi” kısa süre içerisinde gerekli olan 10 bin imzayı toplayarak referanduma gideceklerini açıkladı.

29 MART’A KADAR 10 BİN İMZA TOPLANACAK

Referandum kapısını aralamak için ilk etapta 29 Mart’a kadar gerekli olan 10 bin imza toplandıktan sonra Hamburg’daki seçmenin yüzde 5’ine tekabül eden 62 bin imza toplandığı taktirde yasal olarak 2020’de yapılacak eyalet seçimleri ile birlikte halk oylaması gerçekleştirilmesinin önünde bir engel kalmıyor.

Referandum konularında önemli deneyimlere sahip olan Hamburglular bunu başaracaklarını belirtiyorlar.

Almanya çapında 162 bin, Hamburg hastanelerinde ise 4 bin 200 personel eksiği var.

İnisiyatifin talepleri arasında şunlar yer alıyor:

♦ Hastanelere daha fazla personel alınması,

♦ Hastane çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi,

♦ Çalışan hastane personelinin eğitim düzeyinin yükseltilmesi,

♦ Ücretlerin arttırılması ve bakıcıların iş donanımının yasal olarak tarif edilmesi,

♦ Kâra dayalı sağlık sisteminin kaldırılması.

FİZİKSEL VE ZİHİNSEL BASKI

İnisiyatifin düzenlediği basın konferansında hastane çalışanları, kitle örgütü temsilcileri ve sendikacılar söz alarak düşüncelerini dile getirdi. Konferansın moderatörlüğünü yapan Christoph Kranich, Almanya’daki sağlık alanındaki sorunlara dikkat çekti. “25 yıl içerisindeki hasta bakımı çok yoğunlaştı. Bu yoğunluk neredeyse 3’te bir artışa tekabül ediyor. Aynı zamanda dok-tor olmayan sağlık çalışanlarının sayısı yüzde 7’ye indirildi. Bu süre içerisinde özel hastanelerin sayısı 14.9’dan yüzde 35.8’e yükseldi, yani bu sayı ise iki katından fazla. Uluslararası durum ile karşılaştırdığımızda Almanya’da bir bakıcı Norweç ve ABD’ye göre 2.5 katı daha fazla hastaya bakmak zorunda kalıyor” dedi.

Hastane Çalışanı ve İşyeri Temsilcisi Kirsten Rautenstrauch ise şunları söyledi: “Çalışanlar üzerinde uygulanan fiziksel ve zihinsel baskı hem bakıcılar için hem de hastalar için büyük tehlikeleri barındırıyor.”

YAPILAN HATALAR ARTIYOR

Irene Thiele daha önce bir kaza sonucu hastanede tedavi gören hastaların penceresinden değerlendirerek yaşadıklarını anlattı. Hastanedeki acele, plansızlık, yeterince hastaları bilgilendirmeme gibi sorunların personel azlığının bir sonucu olduğunu belirterek, hastaların bakımının yeterli yapılmadığını, tedavi esnasında hastanelerde yapılan hataların arttığına dikkat çekti.

Demokratik Doktorlar Derneğini (VDÄÄ) temsil eden çok sayıda doktor söz alarak, hastanelerde ve kendi özel kliniklerinde bu inisiyatifi desteklediğini açıkladılar. Sağlık sisteminin kâra dayalı olmasına sadece sözde değil buna karşı yasalaşması için de mücadele edilmesi çağrısında bulundular. “İyi bir sağlık hizmeti için iyi bir altyapı gerekli o da bizim meslektaşlarımızdır. Hastane çalışanlarına önem verilmeli. Biz doktorlar olarak da bu kâra dayalı sistemin baskısından etkileniyoruz” diye görüş bildirdiler.

HÜKÜMET ADIM ATMIYORSA BİZ ÇÖZERİZ!

Ver.di Hamburg Sendikası Başkanı Olaf Harms, “Ver.di Sendikasının araştırmalarına göre, Almanya çapında 160 bin hastane personeli eksik, bunun 70 bini hasta bakıcı. Hamburg’da 4 bin 200 eksik. Hastanelerde gece vardiyasında durum daha da kritik. Gece vardiyasında bir hasta bakıcı ortalama olarak 25 hastaya bakmak zorunda kalıyor. Bu personel eksikliği tabii ki fazla mesai yapmayı zorluyor. Hastane çalışanlarının toplam mesai saati 35.7 milyon saattir. Politikacılar ve hükümet bu durumun çözümü için her hangi bir girişimde bulunmuyor. Bu nedenle bu inisiyatifin büyük bir önemi var. Sadece bakıcıların yükünü hafifletmeyecek aynı zamanda sağlık sorununun çözümüne katkı sunacaktır” dedi.

‘KAMPANYAYA KATILALIM!’

İnisiyatifin bileşenleri arasında hastane çalışanları, sağlık örgütleri, sendikalar, Sol Parti, DKP, sivil toplum kuruluşları ve DİDF-Hamburg yer alıyor. Hamburg DİDF de yaptığı açıklamada, bütün Türkiye kökenli göçmen emekçileri kampanyaya katılmaya, imza toplamaya çağırdı.

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 05:14

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