Şarkışla'da bir şahıs pompalı tüfekle 5 kişiyi öldürüp kaçtı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir eve ve bakkal dükkanına silahlı saldırı düzenleyen Fırat Yurdakul 5 kişiyi öldürüp kaçtı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir eve ve bakkal dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırı akşam saat 20.00 sıralarında Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de yaşandı. Köyde yaşayan Fırat Yurdakul, önce aralarında husumet bulunduğu belirtilen Esen ailesinin yaşadığı evi av tüfeği ile bastı. Saldırgan, evde bulunan İbrahim Esen ile eşi Cennet ve oğlu Tarık Esen'i (50) ateş açarak öldürdü. Olay yerinden uzaklaşan saldırgan Yurdakul, daha sonra köydeki bakkaliye yöneldi. Yurdakul, burada dükkan sahibi Celal Koray ile oğlu Taylan Koray'a da av tüfeği ile ateş açtı. Baba-oğul olay yerinde yaşamını yitirirken zanlı Yurdakul'un bakkal sahibi Celal Koray'ın otomobiliyle kaçtı.

Silah seslerini duyanların haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede evde bulunan 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Evlerinde saldırıya uğrayan İbrahim Esen, eşi Cennet ve oğulları Tarık Esen'in cansız bedenleri ilk inceleme sonrası Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bakkaliyede öldürülen Celal Koray ve oğlu Taylan Koray'ın cansız bedenlerinin de olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, öldürdüğü bakkal dükkanı sahibi Celal Koray'ın otomobilini alan Yurdakul'un Kahramanmaraş istikametine gittiği belirlendi. Saldırganın yakalanması için operasyon başlattı. (Sivas/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 03:23

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