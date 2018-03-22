Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti açıklandı: 15 avro + KDV

Çanakkale Boğazı üzerine inşa edilecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 avro + KDV olarak açıklandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale Boğazı üzerine inşaa edilecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçiş ücretini 15 avro + KDV (bugünkü kura göre 80 TL) olarak açıkladı.

Çankaya Köşkü'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım köprüye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Çanakkale Köprüsü'nün açıklığı 2023 metre olacak. Viyadüklerle toplandığı zaman 5 km’den fazla bir uzunluğa erişiyoruz. Buna ilaveten de 100 kilometrelik bir otoyol var.Bunun ağırlıklı kısmı Gelibolu’dan başlayıp Malkara’ya kadar devam eden oradan da İstanbul’a uzanan bir otoyol.

İnşallah ihalesi gerçekleşecek ve yapımına da en kısa sürede başlanacak. Hedefimiz 2023 yılına kadar bitirmek. Yaklaşık 5 yıl ön görülüyor yapım süresi. 18 Mart’ta da temel atmayı hedefliyoruz. Geçiş ücreti de 15 avro + KDV. Çanakkale geçilmez tarihte kaldı artık. Çanakkale her türlü geçilir. Denizden, havada, karadan… Köprüden geçiş süresi viyadük dahil 3 dakika olacak."

Çanakkale köprüsü için araç geçiş garantisi verildiği ortaya çıkmıştı. Köprü tamamlandığında günde 45 bin araç geçmezse aradaki fark Hazine tarafından yani halkın cebinden karşılanacak. (HABER MERKEZİ)

Günlük 45 bin araç garantisi verilmiş

Kullanmadığımız köprünün parasını ödeyeceğiz

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 03:02

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