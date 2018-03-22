İnternete RTÜK denetimi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı

İnternete RTÜK denetimi getiren tasarı, Mecliste kabul edilerek yasalaştı. Video paylaşım ve sosyal medya platformları düzenleme kapsamına alınmadı.

İnternete RTÜK denetimi getiren tasarı TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Tasarıda yapılan değişiklikle, bireysel iletişim ile görsel işitsel içerik paylaşılabilen video paylaşım ve sosyal medya platformlarının düzenleme kapsamında olmadığı, erişimin engellenmesi kararının da internet sitesinin tümüne yönelik değil sadece ihlalin gerçekleştiği yayına yönelik uygulanacağı belirtildi.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre Mecliste görüşmeleri süren torba tasarının kabul edilen düzenlemesine göre, radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet ortamından sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcıları, RTÜK’ten yayın lisansı, bu yayınları internet ortamından iletmek isteyen platform işletmecileri de yine RTÜK’ten yayın iletim yetkisi alacak.

Yayın hakkı ya da lisansı bulunmayan ya da bu hak ve lisansları iptal edilen yayınlara ilişkin, RTÜK’ün talebi üzerine sulh ceza hakimi tarafından içeriğin çıkarılması ya da erişimin engellenmesine karar verilebilecek.

Sulh ceza hakimi, RTÜK’ün talebini en geç 24 saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlayacak. Bu karara Ceza Mahkemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilecek.

Yayın hakkı ve iletim lisansı verilmesi ile söz konusu yayınların denetlenmesi ve getirilen bu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, RTÜK ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 6 ay içerisinde birlikte çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

AKP’nin önergesiyle düzenlemede yapılan değişikliklikle, bu kararın gereği yapılmak üzere BTK'ye gönderileceği metne eklendi.

Düzenlemede "Sulh Ceza hakiminin kararını verirken tabi bulunduğu mevzuat açıklığa kavuşturulmuş ve böylece erişimin engellenmesi kararının internet sitesinin tümüne yönelik olarak değil, öncelikle ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verileceği hususu açıkça düzenlenmektedir" ifadesi ve “Bireysel iletişim ile görsel işitsel içerik paylaşılabilen video paylaşım ve sosyal medya platformları gibi kullanıcıların maddenin kapsamında bulunmadığı hususu açıkça düzenlenmek suretiyle bu konudaki tereddütler giderilmektedir" ifadeleri yer aldı.

AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Désir, internet yayınlarının RTÜK denetimine alınmasıyla ilgili tasarının Meclise gelen haliyle geçmemesi gerektiği uyarısı yapmıştı.

Tasarıyla ilgili yapılan görüşmelerde, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel ise “Bu şekilde sınırlamaların ölçülülük ilkesine uygun olması lazım. Anayasaya tamamen aykırı olan inanılmaz bir takım düzenlemeler yapıyorsunuz” derken, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, “Teknoloji akıp gidiyor, biz 4. Murat dönemindeki yasaklarla teknolojiyle mücadele ediyoruz” demişti. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 00:36

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