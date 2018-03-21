Binali Yıldırım: Şehirlerimizi betonlaşmaya teslim etmeyeceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, 'Gelecek kuşaklar için şehirlerimize sahip çıkacağız. Şehirlerimizi betonlaşmaya teslim etmeyeceğiz' dedi.

Kastamonu'da konuşan Başbakan Binali Yıldırım, savaşların ve betonlaşmanın şehirlerin düşmanı olduğunu belirterek, "Betonlaşma adeta zehirli bir sarmaşık gibi bir anda şehirlerin her yanını sarar ve bütün güzellikleri gölgeler ve adeta yok eder. Şehirlerimize sahip çıkacağız. Gelecek kuşaklar için sahip çıkacağız. Şehirlerimizi betonlaşmaya teslim etmeyeceğiz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen '2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti' programının açılış törenine katıldı. Doğan Haber Ajansı'nın aktardığına göre burada konuşan Yıldırım, şehir ve mimarinin hayati öneme sahip iki konu olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Şehir sadece bir yerleşim yeri değildir. Her şehrin bir de ruhu vardır. Medeniyetler tarihi bir yandan da şehirlerin tarihini ifade eder. Tarih yazmak isteyenler şehirleri gezerler, tarihe konu pek çok şeyi şehirler tarihçilere sunar. Büyük medeniyetler kendilerini özgün şehirleriyle dünyaya anlatır. İnsan şehir inşa ederken, şehir de insanı inşa eder. Birbirlerinin karakterlerini, kültürlerini şekillendirirler. Türk ve İslam dünyasının medeniyet merkezi olan önemli şehirleri vardır. İstanbul, Bursa, Konya, Kastamonu Şanlıurfa, Taşkent, Buhara, Semerkant, Kazan, Bağdat, Şam, Kahire, Kudüs, Medine gibi sembol şehirlerimize uğradığınızda sizlere derin bir medeniyet anlatısı yapılır. Camiler, medreseler, bedestenler, hanlar, şadırvanlar, sokaklar ve evler birer tarih öğretmeni olur sizlere geçmişinizi anlatırlar. Yalnızca aklınıza değil bu mekanlar aynı zamanda ruhumuza, kalbimize de seslenir. Şairlere ilham kaynağı olur şehirler. Kastamonu da Şeyh Şaban-i Veli hazretlerine zimmetlidir. Şehirler maneviyatlarını bu yüce şahsiyetlerden alır. Şehirlerin düşmanları da vardır. Bunlardan birisi savaşlardır. İşte Bağdat, Şam, Kudüs maalesef savaşların yıkıcı yüzünü gösteren şehirlerdir. Taşıdıkları değerleri, hatıraları, tarihi, kültürü maalesef içlerinden sökülüp alındı. Şehirlerin bir başka düşmanı da betonlaşmadır. Adeta zehirli bir sarmaşık gibi bir anda şehirlerin her yanını sarar ve bütün güzellikleri gölgeler adeta yok eder. Şehirlerimize sahip çıkacağız. Gelecek kuşaklar için sahip çıkacağız. Şehirlerimizi betonlaşmaya teslim etmeyeceğiz."

Konuşmaların ardından Başbakan Binali Yıldırım'a çeşitli hediyeler verildi. Programa Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, milletvekilleri ve 18 ülkenin büyükelçileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Türk Dünyası Halk Dansları Topluluklarının gösterileri ile sona erdi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 23:51

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