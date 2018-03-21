Bitlis’te 12 köy ve 4 mahallede sokağı çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis'in Tatvan ve Mutki ilçelerine bağlı 12 köy, 4 mahallede 22 Mart Perşembe gününden itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis Valiliği, başlatılan operasyonlar nedeniyle 22 Mart saat 00.01 Perşembe gününden itibaren Tatvan ve Mutki ilçelerine bağlı 12 köy ve 4 mahallede sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini duyurdu.

Açıklamada, Mutki ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kapaklı, Küllüce, Koyunlu köyleri ile Andıç ve Yumurta mahallelerinde de 22 Mart 2018 Perşembe günü saat 00.01’den itibaren, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağının ilan edildiği belirtildi. (Bitlis/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 22:41

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