İzmir'de kadın derneği yöneticisine keyfi gözaltı ve darp

Buca Evka-1 Kadın Kültür Evi Derneği Yöneticisi Hatice Çoruk, Gündoğdu Meydanı'ndan ayrıldığı sırada keyfi bir şekilde gözaltına alınıp darbedildi.

Buca Evka-1 Kadın Kültür Evi Derneği (BEKEV) Yöneticisi Hatice Çoruk, Newroz kutlamasının yapıldığı Gündoğdu Meydanı'ndan ayrıldığı sırada gözaltına alındı. Arama noktasında gözaltı işlemi yapan polis Çoruk’tan da çekim yaptığı gerekçesi ile telefonunu istedi. “Buna yetkiniz yok” diyen Çoruk, “Polise mukavemet” suçlaması ile gözaltına alındı. Çoruk gözaltına alınırken darbedildi.

Çoruk ile birlikte HDP il yöneticisi Gülseven Turgal ve Kaldırac okuru Enise İlin de gözaltına alındı. Kadınlar götürüldükleri hastanede darp raporu aldı.

Akşam saatlerine kadar Kantar Karakolu'nda tutulan üç kadın savcının talimatı ile mevcutlu olarak Adliyeye götürüldü. Ancak Savcı, “Parmak izi alınmamış, dosya eksik” vb. diyerek Çoruk, Turgal ve İlin’i karakola geri gönderdi. Avukatlar hem gözaltı işleminin hem de eksik işlem yapılarak bir gece nezarette tutulmalarinin keyfi olduğunu belirterek darba ilişkin de suç duyurusunda bulunacaklarını belirttiler. Kronik hastalıkları bulunan Çoruk’un düzenli ilaç kullanması gerekiyor. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 22:29

www.evrensel.net