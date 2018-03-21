Yunan Parlamentosu önündeki açlık grevi üçüncü gününde

Yunan Parlamentosu önünde Afrin için başlatılan açlık grevi üçüncü gününde.

Yunanistan Parlamentosu önünde Afrin'deki operasyona dikkat çekmek için başlatılan açlık grevi üçüncü gününde. Grevi bugün anarşist, sol ve sosyal iş gruplar ziyaret etti. Bugünün Newroz olmasından dolayı eylemciler sembolik olarak ateş yakmak istedi fakat polis buna izin vermedi.

Bunun üzerine konuşan Lezgin Varto “Ateş yakmamıza izin verilmedi anlaşılıyor ki devletler aynıdır, zihniyetler aynıdır, polisler aynıdır” dedi. (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 22:18

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