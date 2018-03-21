Adana'da 6 kişi sosyal medyadan tutuklandı

Adana'da sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınıp mahkemeye sevkedilen 11 kişiden 6'sı tutuklandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 16 Mart'ta yapılan ev baskınlarından gözaltına alınan ve aralarında Ankara 10 Ekim Katliamı'nda yaralanan Adnan Karataş'ın olduğu 11 kişi bugün Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ceyhan Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan 11 kişi sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanma talebiyle sorgu hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik Karataş ile birlikte 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakırken 6 kişi ise "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutukladı. (Adana/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 22:11

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