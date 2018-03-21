Adana'da 6 kişi sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle tutuklandı

Adana'da sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan 6 kişi, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'örgüt propagandası' suçlamasıyla tutuklandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınan 14 kişiden 6'sı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından "örgüt propagandası" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.

DHA'nın aktardığına göre Adana'nın Ceyhan ilçesinde geçtiğimiz hafta "sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı" ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği" öne sürülen 2'si çocuk 14 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen 2 çocuk, Cumhuriyet Savcısı'nın sorgusunun ardından serbest bırakılırken 12 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme İrfan Ö., Erol A., Nihat O., Mazlum B., Mehmet L. ve Emin B.'nin tutuklanmasına karar verdi. Emek Partisi üyeleri Adnan Karataş ve Ramazan Özbadem'in de aralarında bulunduğu 6 kişi ise serbest bırakıldı.

10 Ekim Ankara Katliamı'nda yaralanan Karataş, ifade vermeye gittiği emniyette gözlatına alınmıştı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 01:53

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