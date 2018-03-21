Yücel Demirer: Newroz ve Nevruz barışa katkı sunacaktır

Kocaeli Dayanışma Akademisi Çarşamba Seminerleri’ne bu hafta Doç. Dr. Yücel Demirer, 'AKP'li Yıllarda Newroz' sunumunu gerçekleştirdi.

'Tören, simge, siyaset: Türkiye'de Newroz ve Nevruz kutlamaları' kitabının da yazarı Doç. Dr. Yücel Demirer, "İstanbul'da bir gün Newroz ve Nevruz'un kullanacağı ortak bir 21 Mart gününün barışa katkı sunacağını düşünüyorum" dedi.

Hayat Bilgisi Okulu'nda gerçekleştirilen Çarşamba Semineri’nde konuşan Demirer, Newrozun bir çok toplum tarafından kutlandığını belirterek, "Newroz Asya ve Ortadoğu halklarınca, herkesin kendi meşrebince kutlanıyor. Farklı ama birbirine yakın isimler ve benzer ritüeller kullanılıyor. Özellikle 1980'li yıllarda Newroz kutlamaları Kürtlerin Türk siyasal sistemine karşı kolektif bir karşılığı şekillendirdi. Newroz Kürtler için, 'Biz buradayız/buradaydık' demenin bir aracı oldu" dedi.

'NEWROZ'UN BARIŞÇI POTANSİYELİ DE VAR'

Newroz'un toplumsal, kültürel ve politik belleğin oluşmasına yardımcı olduğunu ifade eden Demirer, "AKP'nin Newrozu nasıl kutlattığı, kutlatmadığı veya yasakladığı dönemler bizim için önemli veriler sunuyor. AKP 2002-2004 yıllarında tedirgin bir geçiş yılı yaşıyor, kendinden önceki iktidarlar gibi davranıyor. 2005-2006 yıllarında ise sessiz bir barış süreci var. Newrozun önü biraz daha açık bu dönem. Newroz 2007-2009 yıllarında daha da zorlaşıyor. 2013-2015'te Diyarbakır'da Öcalan'ın mektubunun okunması söz konusu" diye konuştu. Geleneksel kutlamaların barışçı bir potansiyeli olduğunun altını çizen Demirer, "Tarım toplumlarına dayalı bir kutlama olan bu etkinliklerin arka planında barışa dayalı bir amaç da var" dedi.

Newroz'un barışa katkı sunabileceğini dile getiren Demirer, "Türkiye'de Kürt meselesinin dönüştürülmesi, çözülmesi için Newroz ortak kutlamaları bir çözümdür. Bir kurumsallaşmayla barış üzerinde yürünecek bir yol açılacaktır. Ben İstanbul'da bir gün Newroz ve Nevruz'un kullanacağı ortak bir 21 Mart gününün çok önemli olacağını düşünüyorum. Bir gün bu ülke barışı aradığında Newroz ve Nevruz'un buna katkı sunacağını biliyorum" dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 20:21

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