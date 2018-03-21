KOÜ Öğrencileri: Açılan soruşturmalar hukuksuz

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) öğrencileri, soruşturmalara ve tutuklanan üniversite öğrencisi Ferdi Can Çiftçi'ye dair açıklama yaptı.

Kocaeli Üniversitesi'nde yaşanan iş cinayetini protesto etmek isterken gözaltına alınan öğrencilere Fakülte Dekanlıkları tarafından soruşturma açıldı. Soruşturmanın cinayette ihmali olanlara açılmadığını belirten öğrenciler, geçtiğimiz günlerde tutuklanan üniversite öğrencisi Ferdi Can Çiftçi'nin de serbest bırakılmasını istedi.

Eğitim-Sen Kocaeli Şubesinde yapılan açıklamayı okuyan Diren Göymen, "Kocaeli Üniversitesi öğrencileri olarak üniversitemiz sınırları içerisinde gerçekleşen iş cinayetine dair açıklama yapmak isterken gözaltına alındık. Cinayet sonrası sorumlulara açılması gereken soruşturma, ihmaller zinciri hakkında açıklama yapmak istediği için gözaltına alınan biz öğrencilere açıldı" dedi.

Dekanlıklar tarafından yürütülen soruşturmaların baştan aşağı hatalar ve usulsüzlüklerle dolu olduğunu belirten Göymen, "Soruşturma açılan öğrencilerin YÖK Disiplin Yönetmeliğinin hangi maddesi uyarınca suçlandığı açıkça belirtilmediği gibi, aynı olayla ilgili aynı eylemde bulunan öğrenciler hakkında hiçbir gerekçe gösterilmeden farklı suçlardan farklı cezalar istenmektedir" diye konuştu. Yaşanan bu sürecin, üniversitelerdeki genel durumun bir tezahürü olduğunu ifade eden Göymen, "Akademisyenlerinin ihraç edildiği, öğrencilerinse soruşturma ve cezalarla hizaya çekilmeye çalışıldığı bu süreçte, 'İşçi Sağlığı ve Güvenliği'nin ders olarak verildiği bir üniversitede yaşanan iş cinayeti karşısında üniversitenin bu sorumsuz ve tutarsız tavırları alışık olmadığımız bir şey değil. Üniversiteden ve üniversitelilerden duyulan korku, ihraçlar, gözaltılar, soruşturmalar ve cezalar şeklinde vücut buluyor" dedi.

'HUKUKSUZLUKLARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Tutuklanan arkadaşlarının da yanlarında olduklarını vurgulayan Göymen, "Geçtiğimiz günlerde İletişim Fakültesi’nde okuyan Ferdi Can Çiftçi adlı arkadaşımız tutuklandı. Biliyoruz ki arkadaşımız ihraç edilen hocalarının yanında durduğu ve onlarla birlikte barışı savunduğu için, bugün sansürden ve yasaktan ibaret olan medyanın karşısında bir iletişim fakültesi öğrencisi olarak gerçekleri dile getirmekten çekinmediği için tutuklandı. Biz Kocaeli Üniversitesi öğrencileri olarak buradan da bir kez söylemiş olalım. Tüm bu yaşananları kabul etmiyoruz. Açılan soruşturmaların ve verilmek istenen cezaların usulsüzlüğünü bir kez daha dile getiriyoruz. Tutuklanan arkadaşımızın yanındayız. Tüm bu hukuksuzlukların, usulsüzlüklerin takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 20:16

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