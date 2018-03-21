TGS: Cumhuriyet susmaz Cumhuriyet çalışanları da susmaz

Türkiye Gazeteciler Sendikası, işten çıkarılan Muhabir Deniz Ülkütekin için Cumhuriyet gazetesi önünde açıklama yaptı.

Cumhuriyet çalışanları hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarılan Muhabir ve Türkiye Gazeteciler Sendikası İşyeri Temsilcisi Deniz Ülkütekin için gazete önünde bir araya geldi.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) Genel Sekreter Yardımcısı Oliver Money-Kyrle, TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu Proje Yöneticisi Mehmet Köksal’ın da katıldığı eylemde Cumhuriyet yönetimine sorumlu davranma çağrısı yapıldı. Gazete önünde bir açıklama yapan TGS Genel Sekreteri Mustafa Kuleli “Aydın Engin bize 60-70 çalışanı işten atacağını söyledi. Burası patronların keyfine göre iş yapacağı bir yer olmadı, olmayacak. Cumhuriyet susmaz, Cumhuriyet çalışanları da susmaz” dedi.

Cumhuriyet yönetiminin çalışanlara yönelik hasmane tutumuna ve işten atma tehditlerine sessiz kalanları da eleştiren Kuleli, konuşmasını “Cumhuriyet susmaz, Cumhuriyet çalışanları da susmaz” diye bitirdi. Cumhuriyet’in İstanbul’daki merkezinde yapılan eyleme, gazetenin Ankara bürosundaki çalışanlar da destek verdi. (MEDYA SERVİSİ)

TGS: Atılan işyeri temsilcimiz geri alınsın

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 19:50

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