Fatime Tekin, Diyarbakır Newrozu'ndan izlenimlerini yazdı: Newroz barış çığlıkları ile yankılandı...

Sabahın erken saatlerinde emniyetin şehrin bir çok yerinde aldığı güvenlik önlemi ile güne başlıyoruz.

Biz de tüm gazeteciler gibi sabahın erken saatlerinde diğer Newroz’lardaki tecrübelerimiz ile Newrozun kutlanacağı alana doğru geliyoruz. Yaklaşık iki saatten sonra içeriye ancak alınabiliyoruz. İçeriye girişlerde üç güvenlik aşamasından geçerek didik didik aranıyoruz.

Çantalarımızdaki su, kalem, kozmetik malzemeleri dahi içeri alınmadı. Yani açıkçası hiç biri mantıklı ve anlaşılır değil ama yani bir gazetecinin kalemsiz içeri alınmaması korkunç ötesi bir durum. Arama noktasındaki polis ile olan bir diyaloğumu da paylaşmak isterim. Sıra bana geldiğinde, kalemimi alıyorsun ama ben ne ile not alacam diye tepki gösterince bir polis bana dönüp “biliyorsunuz ki bazen kalem en büyük silah” diye sırıtıyor bana. Bence de en büyük silah ve şu anda en büyük silahımı kullanıyorum...

Evet Türkiye’de ki OHAL ve bölgedeki yoğun güvenlik önlemi net bir şekilde söyleyebiliriz ki halkın Newroz alanına akmasına hiç bir etki yapmamış. Alan dolmuş durumda. Coşkulu ve genç bir kitle yoğun bugün.

Konuşmalar ve verilen mesajlarda Afrin de yaşanan sivil ölümler ve barış talepleri genel olarak ön plandaydı.

Barış talebi demişken protokolde en köşede yerini alan Esmer Tunç’u görüp yanına yaklaşıyorum. Cizre bodrumlarında öldürülen Mehmet Tunç’un annesi. Siyahlar içerisinde başında da beyaz tülbenti ile Cizre’den gelen Esmer Tunç ile kısa bir sohbet etme şansımız oluyor. Şöyle diyor: “Cizre’den buraya barış için geldim. Benim tek isteğim Barış başka bir şey istemem, oğlum da son nefesine kadar barış istedi diyor gözü yaşlı esmer anne....

Daha sonra Newroza gelen kitlenin havasını aktarmak ve görmek için alana iniyotum. Evet başta da coşkulu dediğim kitle aslında biraz da öfkeli. Kadınlar gençler ile kısa kısa sohbetler ediyorum. Genç bir grup, lütfen bunu yazın diyerek, “Bakın yüzlerce polis ve barikatlar var ama buna rağmen bize engel olamadılar, kitlelere kimse engel olamaz” diyor genç grup. Kadınlar renkleri ile alandalar ve istekleri hatta tek talepleri özgürlük oluyor.

Barış çığlıkları arasında ayrılıyoruz

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 19:49

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