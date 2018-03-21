'Filistin’in cesur kızı' Ahed Tamimi'ye hapis cezası verildi
21 Mart 2018 18:34
İsrail askerlerine tokat atan 'Filistin’in cesur kızı' 17 yaşındaki Ahed Tamimi’ye 8 ay hapis cezası verildi.
Ramallah’ta yaşayan 17 yaşındaki Ahed Tamimi, evine giren İsrail askerlerine tokat atmıştı. Gözaltına alınan Tamimi’ye, aralarında İsrail askerlerine taş atmanın da bulunduğu 12 farklı suçlama yönetildi.
Reuters’ın haberine göre, Tamimi’ye bugün 8 ay hapis cezası verildi. (HABER MERKEZİ)
Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 18:37
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