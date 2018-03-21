Binlerce ton patates çürümeyle karşı karşıya

Depolarda çürümeye terk edilen yüz binlerce ton patates nisan ayı sonuna kadar satılamazsa, üreticiler önümüzdeki yıl patates ekimi yapamayacak.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, depolarda çürümeye terk edilen yüz binlerce ton patatesin nisan ayı sonuna kadar satılamaması halinde, üreticilerin önümüzdeki yıl patates ekimi yapamayacağını söyledi. 55 kuruşa mal edilen patatesi 30 kuruşa bile satamayan üreticilerin mağduriyetini dile getiren Gürer, Hükümete mağduriyetin giderilmesi çağrısında bulundu.

MALİYET 55 KURUŞ, TÜCCAR 30 KURUŞ VERİYOR

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarla kirası, sürüm, ikileme, taban sürgü, tohumluk, sulama bedelinin yanı sıra, ekim işlemi, gübreleme, çapalama, söküm, çuvallama ve yükleme, çuval ve ip masraflarıyla birlikte patatesin 53 ila 55 kuruş arasında bir fiyata mal edildiğini belirtti.

Dekar başına ortalama 3 bin 500 kilogram verim alınan patatesin normal şartlarda zarar etmemesi için en az 70 kuruşa satılması gerektiğini ifade eden Ömer Fethi Gürer, tüccarın depolardaki patatesi 20 ila 30 kuruş arasında bir fiyata satın almak istediğini anlattı.

Ömer Fethi Gürer, maliyetinin yarısına bile satılamayan patatesin, üreticiyi mağdur ettiğini belirterek, “Depolarca yüz binlerce ton patates satılmayı bekliyor. Nisan ayına kadar depolardaki patatesin tüketilmesi gerekiyor. Aksi halde ürün çürüyecek. Bunun örnekleri geçmiş yıllarda yaşandı. Çiftçinin endişesi büyük” dedi.

‘HÜKÜMET GÖRMEZDEN GELİYOR’

Hükümetin patates üreticilerinin sorunlarını görmezden geldiğini vurgulayan Ömer Fethi Gürer, “Niğde ve Nevşehir Türkiye’nin patates ambarı konumundadır. Bu illerde yetiştirilen patatesler nisan ayı sonuna kadar satılamazsa, üretici önümüzdeki yıl patates ekmeyebilir” uyarısında bulundu.

Geçimini patatesten sağlayan binlerce çiftçinin büyük mağduriyet yaşadığına değinen Gürer, ürününü satamayan pek çok çiftçinin icralık durumda olduğunu belirterek, “Çiftçi ürününü satamadı. Bu durum esnafı da olumsuz etkiledi. Çiftçi de esnaf da mağduriyet yaşıyor” diye konuştu.

BELEDİYELERE ÇAĞRI

Hükümetin patates üreticilerinin sorununa çözüm bulması gerektiğini anlatan Gürer, geçen yıl 75 lira olan ihracat teşvik priminin bu yıl 50 liraya düştüğünü hatırlatarak, dış satım teşvikinin artırılması gerektiğini kaydetti.

Gürer, “Belediyeler ve diğer kamu kurumları da alım yaparak depolardaki patatesin tüketilmesine katkı sağlamalıdır. Belediyeler, patatesi satın alıp ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtabilir” dedi. (EKONOMİ SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 18:24

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