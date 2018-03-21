'Altan serbest bırakılsın, Alpay’ın ev hapsi kaldırılsın'

AİHM kararı sonrası avukatlar harekete geçti.

AİHM’nin Mehmet Altan için verdiği ihlal kararı ertesinde, avukatları Adalet Bakanlığına ‘‘tahliye’’ talebiyle dilekçe verdi. Şahin Alpay’ın avukatları ise ev hapsinin kaldırılmasını talep etti.

Mehmet Altan’ın 12 Ocak 2017, Şahin Alpay’ın ise 28 Şubat 2017’de yaptıkları başvurular, AİHM 2. Dairesince 20 Şubat’ta karara bağlandı. AİHM, Altan Alpay’ın özgürlük ve güvenlik hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. İhlal kararı veren mahkeme, 21 bin 500 avro manevi tazminat ödemesini de kararlaştırdı.

Anayasa Mahkemesine başvuru yolunu halen etkili bir iç hukuk yolu olarak değerlendiren AİHM, AİHS’nin 5/4. maddesinde yer alan “Tutukluluğun yasallığı ve serbest bırakılmak için mahkemeye başvuru hakkı”nın ihlal edildiğine yönelik şikayetleri de Anayasa Mahkemesinin iş yükünü göz önünde bulundurarak kabul etmedi.

ALTAN İÇİN ADALET BAKANLIĞINA BAŞVURU

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Mehmet Altan’ın 22 Eylül 2016’da başlayan tutukluluk halini Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5/1 ve 10’uncu maddelerine aykırı bulması ertesinde, avukatları Altan’ın tahliyesi için hükümete başvurdu.

Mehmet Altan’ın Vekilleri Avukat Ergin Cinmen ile Avukat Figen Çalıkuşu, Adalet Bakanlığına gönderdikleri dilekçede, müvekkillerinin kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlal edilmiş olduğunun AİHM tarafından karara bağlandığını hatırlattı.

Cinmen ve Çalıkuşu ayrıca, AİHM’nin internet sitesinde yayımlanan karar özetinde Mehmet Altan hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından verilen 11 Ocak 2018 tarihli ihlal kararının gereğinin, alt mahkemelerce yerine getirilmemesini çok net bir dille eleştirdiğine de dikkat çekerek, “Karar ve karar özeti incelendiğinde söz konusu ihlallerin giderilmesinin müvekkilin tahliyesi suretiyle mümkün olacağı anlaşılmıştır’’ dedi.

ALPAY İÇİN YEREL MAHKEMEYE BAŞVURU

Şahin Alpay’ın avukatları ise ihlal kararı sonrası İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinden “Ev hapsinin kaldırılmasını” talep etti. Şahin Alpay’ın Vekilleri Avukat Ergin Cinmen, Avukat Ferat Çağıl, Avukat Figen Çalıkuşu ve Avukat Melike Polat, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdikleri dilekçede, AİHM’nin daha önceki kararlarına göre ev hapsinin gerçek bir tahliye anlamı taşımadığını vurguladı. AİHM’nin “Konutu terk etmemek” ve “Yurt dışına çıkmamak” şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen Alpay’ın durumundan haberdar olduğunu belirten avukatlar, özellikle ev hapsinin tutukluluk halinin devamı anlamına gelmesi nedeniyle mahkemeden bu uygulamanın kaldırılmasını talep etti. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 17:33

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