Trakya Belediyeler Birliği: Şekerde özelleştirmeye karşı duracağız

Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği TRAKYAKENT şeker fabrikalarının özeleştirilmesine karşı mücadele kararı aldı.

Şeker fabrikalarının satışına kesinlikle karşı olduklarını dile getiren TRAKYAKENT encümenleri, özelleştirmeyi durduramamaları halinde bölgelerindeki şeker fabrikasını almaya talip olduklarını duyurdu.

Aldıkları karara ilişkin encümenler şu bilgileri verdi: “Öncelikli hedefimiz şeker fabrikalarının satışını durdurmaktır. Bu başarılamazsa şeker fabrikaları halkın malı olarak kalsın diye belediyeler birliğimiz tarafından alınmasını b planı olarak düşündük.”

Kırklareli’deki Alpullu fabrikasının da içinde olduğu 14 şeker fabrikasının satışa çıkarılmasına yönelik itirazlar karşısında Hükümetin, “Şeker üretimi aksamadan sürecek” savunmasını inandırıcı bulmadıklarını belirten encümenler itirazlarını şöyle özetlediler:

“Biz bu söylemleri çok işittik. Bunun hangi anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Geçmişte Sümerbank, Süt Enstitüsü Kurumu, TARİŞ, TEKEL ve Et Balık Kurumu gibi halkımızın malı olan kurumların başına neler geldiğini çok iyi biliyoruz. Bugün bu kurumlar yaşamamaktadırlar. Yerlerinde AVM’ler, oteller, rezidanslar, gerçek amaçlarıyla alakalı olmayan yapılar yükselmektedir. Aynı filmi bir kez daha izlemek istemiyoruz.” (Kırklareli/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 17:35

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