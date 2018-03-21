Rusya'da bir çift, sahiplendikleri pumayı evcilleştirdi

Rusya’da yaşayan bir çift, hayvanat bahçesinde gördükleri hasta yavru pumayı sahiplendi. Çit, pumaya 'Messi' adını koydu.

Rusya’nın Penza kentinde yaşayan Mariya ve Alexander Dmitriev çifti, Şegrin hayvanat bahçesinde hasta bir puma yavrusu görüp onu sahiplenmek istedi. Hayvanat bahçesi yöneticileri ise şaşırtıcı bir şekilde, vahşi bir hayvan olarak bilinen pumayı, tedavi masraflarını üstlenmek koşuyla, genç çiftin sahiplenmesi için onay verdi.

28 yaşındaki Mariya Dmitriev, futbolcu Messi hayranı oldukları için pumaya onun ismini verdiklerini belirtti.

Messi, dünyadaki ilk evcil puma olarak biliniyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 17:20

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