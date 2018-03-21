Eğitim sendikaları: Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde neler oluyor?

Manisa'da Eğitim Sen ve Eğitim-İş, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Zeki Akgül'ün üç öğretmene mobbing iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Eğitim Sen ve Eğitim-İş Manisa şubeleri, yaptıkları ortak açıklama ile Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Zeki Akgül’le ilgili iddialara dikkat çekti. Okulda görev yapan üç öğretmenin 15 Ocak’ta Müdür Zeki Akgül’ün kendilerine mobbing uyguladığını söyleyeren sendikalar, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne verdikleri dilekçeler ile başlayan soruşturmada, müdürün soruşturmada ifade veren tanıklara baskı uyguladığını öne sürdü. İki sendikanın ortak açıklamasında, müdürün bir öğretmeni tören sırasında tehdit ettiği, okulda güvenlik görevlisi olarak tanınan kişiyi ise okul bütçesinden şahsi personeli olarak istihdam ettiği iddiaları da yer alırken, Akgül hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi, ilgili makamlar harekete geçmeye çağırıldı.

‘SORUŞTURMA SAĞLIKLI YÜRÜTÜLMÜYOR’

Açıklamayı okuyan Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Metin Demirel, soruşturmanın sağlıklı yürütülmediğini belirterek endişelerini şöyle sıraladı:

“-Okul Müdürü Zeki Akgül İfade verecek öğrencileri müfettişlere gitmeden önce odasında toplamakta ve özgür iradeleri ile ifade vermelerine engel olmaktadır. ·İfade veren öğrencilere aynı okulda görev yapan rehberlik öğretmeni eşlik etmektedir. Bu durum öğrencileri tedirgin etmekte ve bu tedirginlik öğrencilerin sağlıklı ifade vermelerine engel olmaktadır. Bu tespit öğretmenimize güvensizlik değildir, okuldaki güvenilirliğini korumaktır. Yasalarda böyle emreder. ·Öğrencilere uygulanan yönlendirme ve baskı ifadeye giden – ifadeden çıkan öğretmenler için de geçerlidir. ·Dilekçe sahibi öğretmenlerimiz mobbingin okuldaki öğrenci, öğretmenler ve diğer çalışanları da ayırt etmeden uygulandığını iddia etmelerine rağmen şuana kadar dilekçe sahibi üç öğretmen ve okulda görev yapan diğer dört öğretmenin ifadelerine başvurulmuştur. Okulda 48 öğretmenin görev yapıyor olması ifadesine başvurulan sayısının yeterli olmadığının göstergesidir. Özellikle iddia sahibi öğretmenlerimizin mobbinge birebir maruz kalan diğer öğretmenlerle ilgili tespitleri şuana kadar değerlendirilmemiştir.”

‘ÖĞRETMEN TÖRENDE TEHDİT EDİLDİ’

Eğitim Sen’li Demirel ve Eğitim-İş’li Ok, Müdür Akgül’ün 2 Mart günü yapılan bayrak töreninde öğrenci ve öğretmenlere yönelik tehditlerde bulunduğunu iddia ederek, “Öğrenciler ve törene katılan öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada öğretmenlerinizin dolduruşuna gelmeyin yanarsınız, kendinizi yakarsınız. Ben sizi okul aile birliğinin kararıyla öğle arası dahil tam gün okulda tutuyorum, bu kararın sonuna kadar arkasındayım ve uygulayacağım. 18 yaşından küçüksünüz dilekçe veremezsiniz kimseye ifade vermeyin” dediğini anlattı. Açıklamada, Müdür Akgül’ün öğrencilerin önünde bir kadın öğretmenin üzerine yürüdüğü, “Ben müdürüm istediğime istediğim şekilde bağırırım” dediği iddia edildi.

‘GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK BİLİNEN KİŞİ KİM?’

Açıklamada ayrıca okulda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı bilinen bir kişi ile ilgili de iddialar yer aldı: “Bütün öğrencilerin, öğretmenlerin ve personelin güvenlik görevlisi olarak bildiği kişi nasıl istihdam edilmektedir? Eğer güvenlik görevlisi değilse bununla ilgili kurumunuzda bilgi paylaşımı yaptınız mı? Güvenlikse niye güvenlik kıyafeti ve donanımı yok? Eğer güvenlik değilse özel işleriniz ve usulsüz tutanaklarınız için kullandığınız ve ücretini hizmet alımı yoluyla devlete ödettiğiniz bireysel elemanınız mıdır?” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 16:29

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