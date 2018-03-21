Burdur’da şeker fabrikası işçileri eylem yaptı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışına karar verilen Burdur Şeker Fabrikası'na talip olan firmanın yetkililerinin geldiğini haber alan işçiler, fabrika binası önünde toplanarak eylem yaptı. İşçiler 'Şeker vatandır, vatan satılmaz', 'Bizi satanı biz de satarız', 'Burası Burdur buradan çıkış yok', 'Direne direne kazanacağız', 'Zafer direnen emekçinindir' şeklinde slogan attı.

Şeker-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Onay, “Şeker vatandır, vatan satılmaz. Şeker fabrikalarının özelleştirme süreci hızla devam ediyor. Bugün ihaleye girecek olan grup ziyarete geldi. Biz işçiler, üreticiler, kamyoncular, besiciler olarak bu fabrikanın alelacele satılmasına akıl sır erdiremiyoruz. Şartnamede fabrikanın değerli arazilerinin satılmayacağı söyleniyor. Bunların ranta kurban gitmeyeceği söyleniyor ama Burdur şeker çamur havuzları dahil bütün arazisi satışa çıkarılmış durumda. Burdur şehir merkezinde kalmış çok değerli bir arazi. İhaleye girecek firmalar arasında inşaat firmaları da var. Haklı tepkimizi gösteriyoruz. Bundan sonra geleceklere de göstermeye devam edeceğiz” dedi.

İşçiler fabrika binasının içerisine girmek isteyen firma yetkililerine izin vermedi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 16:25

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