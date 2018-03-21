Ücretleri için direnen Evril işçilerine polis baskısı
İstanbul Kadıköy’de ödenmeyen ücretleri için direnen Evril İnşaat işçileri polis baskısına rağmen mücadelede kararlı.
İstanbul Kadıköy’de Evril İnşaat’ta Area’ya bağlı çalışan taşeron işçilerin 4 aylık ücretlerini alamadıkları için başlattıkları direniş sürüyor. İşçiler direnişin 6. gününde şantiye çatısına çıkarak “Tüm haklarımızı alana kadar direneceğiz” pankartı açması üzerine şantiyeye polis gelerek işçileri inşaat alanından çıkardı.
Genel bilgi taraması (GBT) yapmasının ardından işçiler şantiye önündeki bekleyişlerine devam etti. ‘İnşaat işçisi köle değildir’, ‘Direne direne kazanacağız’ sloganları atan işçiler, ücretlerini alana kadar direnişi sürdürmekte kararlı. (İstanbul/EVRENSEL)Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 15:59
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