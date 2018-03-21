Merkel: Afrin'de yaşananlar kabul edilemez

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni yasama döneminin ilk hükümet açıklamasında Afrin operasyonuna ilişkin, 'Yaşananlar kabul edilemez' dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni yasama döneminin ilk hükümet açıklamasında Afrin operasyonuna da değindi. Merkel, operasyonu kınadı.

DW Türkçe’nin haberine göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel, federal mecliste yeni hükümetin politikalarını açıklamak amacıyla yaptığı konuşmada Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonuna da değindi.

Doğu Guta'ya ile ilgili "Esad rejimini ve ona seyirci kalan Rusya'yı kınıyoruz" diyen Merkel, "Türkiye'nin tüm meşru güvenlikle ilgili menfaatlerine karşın Afrin'de olanlar; binlerce sivilin kovuşturmaya maruz kalması, hayatını kaybetmesi veya kaçmak zorunda kalması kabul edilemez" dedi. Merkel, "Bunu da en sert şekilde kınıyoruz" diye konuştu.

Merkel ve koalisyon ortağı partiler bir süredir Almanya'da Türkiye'nin Afrin operasyonuna sessiz kalmakla eleştiriliyordu.

‘KAYGIYLA İZLİYORUZ’

Merkel'den kısa süre önce de Almanya Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Ulrike Demmer, Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği askeri operasyon ve Afrin'de kontrolün TSK tarafından ele geçirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Federal hükümetin "Afrin'in büyük bölümünün Türk ordusu tarafından ele geçirilmesine" ilişkin haberleri "büyük bir kaygıyla" izlediğini söyleyen Demmer, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen ateşkes kararının ülkenin genelini kapsadığını ifade etti. Demmer, Suriye'deki çatışmalarda tüm tarafların "devletler hukukuna bağlı kalmakla yükümlü" olduğunu ve sivil halkın güvenliğini sağlaması gerektiğini söyledi. Demmer bunun "en büyük öncelik" olduğunu belirtti.

‘HÜKÜMET TEREDDÜTLÜ’

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul da devletler hukukunun, "meşru müdafaa" hakkını operasyona dayanak gösteren Türkiye için de geçerli olduğunu ifade etti. Breul, Türkiye'nin tüm girişimlerinin "gereklilik ve orantılılık" prensipleri ile örtüşmesi gerektiğini ancak federal hükümetin bu konuda "ciddi tereddütleri" olduğunu söyledi.

Breul, Türkiye'nin Afrin'deki yağmalama, yıkım ve katliam gibi iddiaları ciddi biçimde incelemesini talep etti. Breul, Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) Meclis Grup Başkanı Volker Kauder'in Türkiye konusunun NATO'da ele alınması talebini ise "NATO kapsamındaki tüm müzakereleri memnuniyetle karşılarız" sözleriyle değerlendirdi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 16:42

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