Süper Lig'de 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta programı belli oldu

Süper Lig'in 27, 28, 29, 30 ve 31'inci haftasının programı belli oldu. Böylece ligin geri kalanındaki kritik derbilerin tarihleri de belirlendi.

Spor Toto Süper Lig'in 27, 28, 29, 30 ve 31'inci haftasının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligin 27'nci haftasındaki Galatasaray-Trabzonspor karışlaşması 1 Nisan Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda 19.00'da oynanacak. 29'uncu haftadaki Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesi 15 Nisan Pazar 19.00'da, 31'nci haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi ise 29 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

27'NCİ HAFTA:

30 Mart Cuma:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor (Yeni 4 Eylül)

31 Mart Cumartesi:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)

16.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

1 Nisan Pazar:

13.30 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor (Osmanlı)

13.30 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir (Spor Toto Akhisar)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)

2 Nisan Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

28'İNCİ HAFTA:

6 Nisan Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (3. İstanbul

Başakşehir Fatih Terim)

7 Nisan Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Antalyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Trabzonspor-Kayserispor (Medical Park)

19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

8 Nisan Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Bursaspor-Kasımpaşa (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor (Ülker)

9 Nisan Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Ankara 19 Mayıs)

29'UNCU HAFTA:

13 Nisan Cuma:

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar)

14 Nisan Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül)

15 Nisan Pazar:

13.30 Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediye Kadir Has)

16.00 Göztepe-Bursaspor (Bornova)

16.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Antalya)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)

16 Nisan Pazartesi:

20.00 Osmanlıspor-Trabzonspor (Osmanlı)

30'UNCU HAFTA:

20 Nisan Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

21 Nisan Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Bursaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor (Ankara 19 Mayıs)

16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

22 Nisan Pazar:

16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe (Spor Toto Akhisar)

19.00 Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

23 Nisan Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)

31'İNCİ HAFTA:

27 Nisan Cuma:

20.00 Göztepe-Kardemir Karabükspor (Bornova)

28 Nisan Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)

13.30 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediye Kadir Has)

16.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

29 Nisan Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Yeni Malatya)

16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir (Osmanlı)

19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)

30 Nisan Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye) (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 15:48

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