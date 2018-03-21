Erdoğan: PKK'nın değil inananların Nevruz'unu kutluyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Newroz mesajında 'Biz, PKK'nın değil inananların kutladığı Nevruz'u kutluyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması" adıyla düzenlenen etkinlikte konuştu.

Erdoğan, konuşmasının başında Newroz'a değinerek "21 Mart ülkemiz ve coğrafyamızda kutlanan Nevruz günüdür. Nevruzunuz mübarek olsun. Biz PKK'nın kutladığı Nevruz'u değil inananların kutladığı Nevruz'u kutluyoruz. Farklı anlamlar yükleyenler var, biz ne anlam yüklüyoruz ona bakalım. Bugünü fitne vesilesine dönüştürmek isteyenlere itibar edilmeyeceğine inanıyorum" dedi.

'SİNCAR'I TEMİZLERİZ'

Erdoğan, "Kuzey Irak'ta oynamaya çalışılan oyunu bozduklarını" söyledikten sonra "Durmadık, Zeytin Dalı Harekatı'yla bu defa Afrin bölgesinde ülkemize yönelik olarak yapılan tahkimatı, açışlan tünelleri gördünüz değil mi? Yığılan silahları gördünüz değil mi? Dünya kadar silah... Onlar silah yığdılar, şimdi de biz o silahları topladık. Hamdolsun bu harekatımız da başarıyla sürüyor. Toplantıya girerken sordum. 'Şu anda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı ne oldu' dedim: 3698." diye konuştu.

"PKK'nın Irak'ta hareketlenmeye başladığını" anlatan Erdoğan, "Dedim ki: 'Bak eğer Irak Merkezi Yönetimi bu PKK'yı temizlemezse Sincar'da onları biz temizleriz.' İki gün içerisinde Sincar'da 38 tane PKK'lıyı etkisiz hale getirdik. Eğer bu devam ederse daha ileri gideriz. " dedi.

Diyarbakır’da kitlesel ve coşkulu Newroz

Bölge'de halk, Newroz alanlarında buluştu

Newroz ateşi pek çok kentte 'halklar kazanacak' şiarıyla yakıldı

Tarihsel ve kültürel açıdan Newroz nedir?

'ORMAN VARLIĞIMIZI ARTIRMAMIZ İFTİHAR VERİCİ'

Erdoğan, konuşmasının devamında iktidarları döneminde ülkedeki orman varlığının arttığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Orman varlığımızı 223 milyon dekara çıkarmış olmamız gerçekten iftihar vericidir. Kıyametin kopacağını bilsek dahi elimizdeki fidanı dikmeyi tavsiye eden bir Peygamberin ümmeti olarak bu tablo karşısında gurur duymamak mümkün değildir. Dünyada orman varlığını artıran az sayıdaki ülke arasında bizler de yerimizi aldık.

​Ecdadımız, kamu binalarına, okullara, saraylara, köşklere, velhasıl güzelleştirmek istediği her yere, taşla, tuğlayla, ahşapla birlikte yeşili yerleştirmeyi ihmal etmemiştir. Projelerimizin çevresini de ferah bir görüntüye kavuşturmak için özel gayret sarf ettik. Sadece bu tür özel projeleri değil, üniversitelerimizin kampüslerine kadar uygun olan her yerde ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirdik.

Bugün burada, "Daha Yeşil Bir Türkiye'yi Birlikte İnşa Edelim" sloganıyla yeni bir hamle başlatıyoruz. Amacımız, halen ülkemizin yüzde 28.6'sını kaplayan orman varlığımızı, 2023 yılında yüzde 30'a çıkarmaktır. Bunun için tüm vatandaşlarımızı, orman varlığımızı artırma kampanyamıza katılmaya davet ediyorum." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 16:51

www.evrensel.net