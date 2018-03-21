'Doğan Medya Grubu, Demirören'e satıldı' iddiası

Doğan Medya Grubu'nun, iktidara yakınlığıyla bilinen Demirören Holding'e satışı için anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

Türkiye'nin en büyük medya grubu, Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satışı için anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

T24'ün haberine göre Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mayıs 2011'de Milliyet ve Vatan'ı sattığı Erdoğan Demirören'le Doğan Medya Grubu'nun satışı konusunda anlaştı.

Habere göre bünyesinde Hürriyet, Fanatik ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk kanallarını bulunduran Doğan Medya Grubu'nu satın alan Demirören grubunun, bu satın almasının arkasında başka bir sermaye grubunun daha bulunduğu düşünülüyor.

Doğan Medya Grubu bünyesinde bulunan kuruluşların tamamı şöyle: Kanal D, CNN Türk, tv2, Dream TV, Dream Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News, TME, Doğan Burda Dergi, Doğan Egmont, Doğan Kitap, Dergi Pazarlama ve Planlama.

MİLLİYET VE VATAN, DEMİRÖREN'LE İKTİDARA YANAŞTI

Demirören tarafından 2011'de satın alınan Milliyet ve Vatan gazeteleri hızla iktidara yakın bir çizgiye kaymıştı.

2014 yılında, Erdoğan Demirören'e ait olduğu iddia edilen ve Demirören'in dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'la telefonda konuşurken "Nasıl girdim bu işe ya kim için" diye ağladığı bir ses kaydı da dolaşıma sokulmuştu. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 15:18

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