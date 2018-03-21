ABD Başkanı Trump’a ‘soykırımı tanı’ mektubu

İsveç'te kurulu Seyfo Center ve ABD’li 'Susek Evangelist Birliği', ABD Başkanı Trump'a soykırımları tanıması talebiyle mektup gönderdi.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Merkezi İsveç’te bulunan “Süryani Soykırımı Araştırmaları Merkezi” Seyfo Center ve milyonlarca taraftarı olan ABD’li “Susek Evangelist Birliği”, ABD Başkanı Donald Trump’a 1915’te Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşananları “Asur-Süryani, Ermeni ve Rum soykırımı”nı tanıması talebiyle mektup gönderdi.

Kurumları adına imzaladıkları mektupta Birlik adına Dr. Ron Susek ve Seyfo Center Başkanı Sabri Atman, Trump’ın devlet nezdinde “soykırım”ı kabul edilmesini talep ettiler ve “Türkiye’nin NATO üyesi olması ve Amerikan’ın stratejik ortağı olması, insan hakları konusunda taviz verilmesi anlamına gelmemelidir” dediler.

Susek ve Atman, 1915’de yaşananların “soykırım” olarak kabul edilmemesinin Türkiye’deki “soykırım zihniyeti”ni canlı tuttuğunu, benzer olaylara açık kapı bırakarak Türkiye’ye de zarar verdiğini vurguladılar.

Mektupta ayrıca, seçilmeden önce birçok Amerikan devlet başkanı adayının 1915’i “soykırım” olarak kabul edeceklerine dair vaatler vermelerine rağmen, seçildiklerinde sözlerinde durmadıkları ve Trump’ın bu duruma son vermesi gerektiği de belirtildi.



Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 14:41

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