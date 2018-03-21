Şam'da çarşıya roketli saldırı: 35 ölü

Suriye'nin başkenti Şam'da bir çarşıyı hedef alan roketli saldırıda 35 kişi hayatını kaybetti.

Suriye’nin başkennti Şam’a Doğu Guta’dan Feylak el Rahman'ın kontrolündeki bölgeden yapılan roketli saldırıda 35 kişi hayatını kaybetti

BBC Türkçe’nin haberine göre, roket saldırısı Şam'a bağlı Ceremana kasabasındaki bir çarşıyı hedef alırken, Suriye Devlet Televizyonu, saldırının Doğu Guta'daki silahlı İslamcı gruplardan Feylak el Rahman'ın kontrolündeki bölgeden gerçekleştirildiğini belirtti.

Reuters ise bunun "Başkentte muhalifler tarafından düzenlenen en kanlı saldırılardan biri olduğunu" ifade etti.

Devlet Televizyonunun saldırıdan sorumlu tuttuğu Feylak el Rahman Doğu Guta'da İslam Ordusu'ndan (Ceyşül İslam) sonra en büyük ikinci silahlı grup. (DIŞ HABERLER)



Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 14:42

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