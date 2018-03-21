ZTK Yarı Final ikinci maç programı açıklandı
21 Mart 2018 14:27
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçlarının programı açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçlarının programı açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Final ikinci maçları 18 ve 19 Nisan 2018 tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası finali ise 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda oynanacak.
18 NİSAN 2018 ÇARŞAMBA
20.30 Galatasaray - Teleset Mobilya Akhisarspor
19 NİSAN 2018 PERŞEMBE
20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş (DHA)
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