Gürsel Tekin: FETÖ taşınmazlarının satılması şeffaf değil

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 'El konulan FETÖ mallarının satışı şeffaf değil. Kimlere satıldı. Pis kokular geliyor' dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bir soru üzerine FETÖ’nün ülke genelinde el konulan malların şeffaf satılmadığını birilerine peşkeş çekildiğini ifade etti.

Gürsel Tekin, Meclis’te düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. iç ve dış politikadaki gelişmelerden dolayı, vatandaşın asli meselelerinin çok konuşulmadığını dile getiren Tekin, Türkiye’de artık etin, unun ve otun ithal edildiğine dikkat çekti.

Tekin şöyle dedi:

“Anadolu’da çok ciddi sıkıntılar var. Et, un, ot ithal eden ülke konumuna geldik. İktidar milletvekilleri kendi bölge sorunlarını Meclis’te gündeme getiremiyorlar. Bize diyorlar. İktidar partisinin kendisini bir gözden geçirmesi lazım. Türkiye her yıl 7 milyon ton buğday ithal etmek zorunda kalıyor. Türkiye dışındaki bölge coğrafyası buğday ihtiyaçlarını Anadolu'dan karşılıyordu. Şimdi geldiğimiz durum ise bu. Şimdi kendi ihtiyacımızı bile karşılayamıyoruz. Tarım alanları imara açılarak betonlaştı. Anadolu'da çok ciddi sıkıntılar var. İşsizlik gerçekten büyük boyutlarda. 60 tane un fabrikası kapandı. Binlerce kişi işsiz kaldı. Etin, otun, unun ithal edildiği bir ülke konumuna geldik.”

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Gürsel Tekin, bir soru üzerine FETÖ’nün ülke genelinde el konulan malların şeffaf satılmadığını birilerine peşkeş çekildiğini ifade etti.

Tekin, "FETÖ'nün ülke genelindeki el konulan bin 600 taşınmazının satışı şeffaf değil, bunların nasıl satıldığını bilen var mı? Pis kokular alıyoruz. Kime satıldı nasıl satıldı, kime peşkeş çekildi? Neden devlet bunları işletmiyor?” diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Danıştay Başkanının kızının Yargıtay tetkik hakimliğine atanmasıyla ilgili iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Tekin, “Yargı çürümedi çöktü” diye yanıt verdi.

Gürsel Tekin şöyle konuştu:

"Hiç değerlendirilecek bir yeri yok, son derece doğal. Garipsenecek bir şey değil. Yargı çürümemiş, çökmüş. Bir ülkede yargı çökmüşse her şey çökmüş demektir. O koltuklarda oturulanların tamamı daha önce tercihlerini açık şekilde ifade ettiler, neredeyse sadece parti rozetleri yok. Neredeyse hepsinin iktidar partisiyle ilişkisi olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Olaya şirket gibi bakınca bunlar normal. Yargı bitmiştir, yargı çökmüştür. Bir ülkede yargı çökmüşse her şey çökmüş demektir." (ANKA)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 13:30

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