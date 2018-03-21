16 yaşındaki ortaokul öğrencisi Newroz öncesi gözaltına alındı

Balıkesir Edremit'te Newroz öncesinde gözaltına alınan R.A'nın 16 yaşında ortaokul son sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Newroz öncesinde sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınan R.A. ve Rıza A’nın mahkemeye çıkarılması bekleniyor. R.A.’nın henüz 16 yaşında ortaokul son sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Balıkesir’in Körfez ilçeleri Ayvalık, Edremit ve Gömeç’te Newroz öncesinde gözaltı operasyonları yapılmıştı. Gömeç ilçesinden gözaltına alınan inşaat işçisi M.U. tutuklanarak Kepsut cezaevine göndedildi. Ayvalık'tan M.E.K. de önceki gün aynı nedenle gözaltına alındı. (Balıkesir/EVRENSEL)





Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 13:23

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