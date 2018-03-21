Atatürk Havalimanı'nda Polnet arızası; kuyruk oluştu

Atatürk Havalimanı'nda Polnet arızası; kuyruk oluştu

    • 21 Mart 2018 13:05

    Atatürk Havalimanı'nda Emniyet  Bilgi Sistemi 'POLNET'te arıza meydana gelince uzun pasaport kuyruğu oluştu.

    Emniyet  Bilgi Sistemi 'POLNET'te meydana gelen arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda pasaport kuyrukları oluştu.

    Sabah saatlerinden itibaren oluşan arızanın giderilmeye çalışıldığı aktarılırken, pasaport kontrol noktalarında kuyruk oluştu. Arıza nedeniyle pasaport işlemleri manuel olarak gerçekleştiriliyor. Pasaport polisi de tüm bankolarda çalışarak yolcuların uçağa yetişmesini sağlamaya çalışıyor (DHA)
     

    Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 13:37
    www.evrensel.net
    ETİKETLER Atatürk Havalimanı