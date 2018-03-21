Doğal gaz patlamasında ev enkaza döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da tek katlı evde meydana gelen patlamada, okuluna giden 18 yaşındaki Elif Geldi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Bursa'da tek katlı evde doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada, okuluna giden lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Elif Geldi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Çevredeki binalarla, araçların da zarar gördüğü patlama sonrası ekipler, enkaz yığınına dönen evde uzun süre arama çalışması yaptı, başka yaralı olmadığı belirlendi.

Merkez Osmangazi İlçesi Bahar Mahallesi Ziyapaşa Sokak'ta, bugün saat 08.30 sıralarında tek katlı bir evde, büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği belirtilen patlamanın olduğu eve geçen hafta kiracı olarak taşınan ve tek başına yaşayan Hikmet Güner (57) ile bu sırada yoldan geçen lise son sınıf öğrencisi Elif Geldi ve Şehmuz Bora (35) ağır yaralandı. Patlamada, ev enkaz yığınına döndü, çevredeki binalarda ve park halindeki araçlarda hasar oluştu.

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma ile Muradiye Devlet hastanelerine kaldırıldı. Muradiye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Elif Geldi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Enkaz altında başka kişilerin olabileceği ihtimali üzerine AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, arama yaptı. Ancak savaş alanına dönen bölgede başka yaralananın olmadığı belirlendi.

ÖLÜM, OKUL YOLUNDA YAKALADI

Patlamada yaşamını yitiren Elif Geldi'nin aynı mahallede oturduğu, öğrenim gördüğü özel okula gitmek için evden çıktığı belirtildi. Babası lokanta işleten Elif Geldi'nin üniversite sınavlarına hazırlandığı ve mühendis olmak istediği bildirildi. Elif Geldi'nin ölümü, yakınlarını, arkadaşlarını ve öğretmenlerini yasa boğdu. Elif Geldi'nin cenazesinin, yapılacak otopsinin ardından Bursa'da toprağa verileceği ifade edildi. (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 13:00

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