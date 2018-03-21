Uşak'ta iş cinayeti: 1 inşaat işçisi yaşamını yitirdi

Uşak'ta inşaatın çatısından düşen iki işçiden biri yaşamını yitirdi, biri yaralandı.

Uşak'ta, 5 katlı bir inşaatın çatısından düşen iki işçiden Mehmet Özdemir (38) yaşamını yitirdi, Arif Acun (27) ağır yaralandı.

İş cinayeti, bugün saat 09.00 sıralarında, Karaağaç Mahallesi Birinci Şehitler Sokak'ta bulunan 5 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi.

Kalıp ustası, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Özdemir ile inşaat işçisi Arif Acun, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki binanın çatısında iskele kurmak isterken, dengelerini yitirdi. Özdemir yan taraftaki binanın terasına, Acun ise inşaatın yanına düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Özdemir'in öldüğü belirlendi. Ağır yaralı Arif Acun ise ambulansla Uşak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (Uşak/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 12:29

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