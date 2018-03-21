Zülfikarla balkona çıkan Kırşehir Valisi: Kudüs'e de gireceğiz

Emekliye ayrılan Kırşehir Valisi Necati Şentürk'ün son eylemi zülfikarla balkona çıkıp 'Musul'a da Kudüs'e de gireceğiz' demek oldu.

Emekliye ayrılan Kırşehir Valisi Necati Şentürk, elindeki Zülfikar ile valilik binasından tekbir getirdi ve kalabalığa seslendi: “Musul'a da gireceğiz, Kudüs'e de gireceğiz inşallah. Allah bu milleti var etsin.”

Çanakkale Savaşı etkinlikleri kapsamında cumartesi günü Kırşehir’den 20 otobüsle birlikte bin öğrenci Çanakkale’ye hareket etti. Kırşehir Valiliği önünde gerçekleştirilen uğurlama töreninde Kırşehir Valisi Necati Şentürk, valilikte bulunan balkondan öğrencilere hitapta bulundu. Kanal D Haber’in haberine göre başında ay yıldız motifli kalpak bulunan Şentürk, Zülfikar kılıcı ve tekbirlerle öğrencileri selamladı. Şentürk, burada yaptığı konuşmada “Musul'a da gireceğiz, Kudüs'e de gireceğiz inşallah. Allah bu milleti var etsin” dedi.

Kırşehir Valisi Şentürk, yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılma talebinde bulunmuştu. Talebi kabul edilen Şentürk, dün itibarıyla emekliye ayrıldı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 12:17

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