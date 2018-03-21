HDP PM üyesi Yürek gözaltına alındı

HDP PM üyesi Yürek gözaltına alındı

    • 21 Mart 2018 09:58

    HDP PM Üyesi Mehmet Hüsamettin Yürek, Diyarbakır'da evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

    Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi (PM) Üyesi Mehmet Hüsamettin Yürek, Diyarbakır'daki evine sabah saatlerinde yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.

    Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi’ne götürülen Yürek'in gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. (Diyarbakır/MA)

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    Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 10:03
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