Gazeteci Esra Solin Dal, gözaltına alındı
Mezopotamya Ajansı Muhabiri Esra Solin Dal, hakkında ihbar olduğu gerekçesiyle evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.
Mezopotamya Ajansı (MA) Muhabiri Esra Solin Dal, hakkında ihbar olduğu gerekçesiyle polisler tarafından evine gece saatlerinde baskın düzenlenerek gözaltına alındı.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki evine düzenlenen baskında gözaltına alınan Dal’ın kamerasına el konuldu.
Dal, İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi’ne götürüldü. (Diyarbakır/MA)Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 09:56
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