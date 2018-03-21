Eski MHP Milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti

Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eski Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti. Aslen Kırşehirli olan Deniz Bölükbaşı TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, 1973 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatında çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra, Atina ve Bonn Büyükelçilikleri'nde Elçi Müsteşarlığı görevlerinde bulundu. Lizbon Büyükelçisi olarak görev yaptı. Dışişleri Bakanlığı Birinci Hukuk Müşavirliği görevini yürüttü.

Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli'nin Dış Politika Başdanışmanlığına atandı. Cenevre Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi oldu. Dışişleri Bakanlığı tarafından, 1 Mart Tezkeresi öncesi görüşmelerin diplomasi ayağına başkanlık etti.

‘Osman Bölükbaşı: Türk siyasetinde Anadolu fırtınası’, ‘1 Mart Vakası’ adlı kitapların yazarıdır. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 08:59

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