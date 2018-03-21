Levent Gök: Son hakim atamaları 2019 seçimlerini etkileyecek

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, son yapılan hakim atamalarının 2019 seçimlerindeki ilçe seçim kurullarını etkileyeceğini dile getirdi.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, son yapılan hakim atamaları ile 2019 seçimlerinde oluşacak ilçe seçim kurullarının da şekillendirildiğini ve AKP-MHP ittifakının şimdiden seçim kurullarında 4'e 3 çoğunluğu garantilediğini söyledi.

Saray'da yapılan kura töreni ile yapılan hakim ve savcı atamları ile ilgili tartışmalar sürerken, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök son atamalar hakkında çarpıcı bir ayrıntıyı gündeme getirdi.

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sunduğu 'Ne Oluyor?' programına konuk olan CHP'li Gök, yapılan son atamalar ile ilçe seçim kurullarının da şekillendirildiğine dikkat çekti.

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‘İLÇE SEÇİM KURULLARINI BU HAKİMLER BELİRLEYECEK’

Son atama ile AKP'li olduğu açıkça bilinen isimlerin hakim ve savcı olarak atanmasına dikkat çeken CHP'li Levent Gök, bu atamaların 2019 seçimleri ile de ilişkisi olduğunu savundu. Bu hakimlerin bir çoğunun ilçelerde ilçe seçim kurulu hakimi olacağına dikkat çeken Gök, 7 kişilik seçim kurullarına seçilecek 2 kamu görevlisinin de bu hakimler tarafından belirleneceğini söyledi.

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‘4'E 3 ÇOĞUNLUK ŞİMDİDEN SAĞLANDI’

Seçim kurullarının 7 kişi olduğunu hatırlatan Gök, "2 kamu görevlisi bu hakimler tarafından atanacak. AKP ve MHP'nin de birer üyesi olacak. Bu durumda bir ihtilaf oluşması halinde AKP-MHP ittifakı 4'e 3 üstünlüğü şimdiden garanti etmiş olacak. Aksi bir karar çıkarmak mümkün olmayacak" dedi. (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 08:12

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