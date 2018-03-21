Araştırma şirketi SONAR'ın Başkanı Hakan Bayrakçı, hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle Ankara'da gözaltına alındı.

Araştırma şirketi SONAR'ın kurucu başkanı Hakan Bayrakçı, gözaltına alındığını duyurdu. CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, gözaltının Bayrakçı'nın gitmediği bir duruşmadan dolayı hakkında yakalama kararı çıkarılması gerekçesiyle gerçekleştiğini bildirdi.

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, Ankara'da gözaltına alındı. Twitter hesabından açıklama yapan Bayrakçı, “Ankara’da gece 00:50’de gözaltına alındım. Hayırdır inşallah. Çankaya emniyet md götürüyorlar” mesajını paylaştı.

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Ankara Emniyet Müdürü ile görüştüm. Hakan Bayrakçı’nın gitmediği bir duruşmadan dolayı hakkında yakalama kararı olduğunu öğrendim. Bayrakçı şu an Çankaya Emn. Müdürlüğü’nde tutuluyor. Sabah saatlerinde SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınacak. Bayrakçı’ya geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

1988 yılında SONAR'ı kuran Hakan Bayrakçı, aralarında Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit'in de olduğu 7 Başbakan, 14 Parti Genel Başkanı, 40 Bakan ve 140 Belediye Başkanına danışmanlık hizmeti verdi. Ayrıca çeşitli ülkelerin büyük elçiliklerine de danışmanlık hizmetinde bulundu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 07:44

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