ABD: Türkiye ile Menbic konusunda varılan bir anlaşma yok
21 Mart 2018 06:58
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ile Menbic konusunda varılan anlaşmaya varılmadığını vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Menbic konusunda anlaşmaya varıldığı iddiasını yalanladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Afrin şehir merkezinin ele geçirilmesinin ardından yabancı TV kanallarına Türkiye ile ABD’nin Menbic konusunda anlaştığını, artık uygulama beklediklerini söylemişti.
Kalın’ın açıklaması salı günkü basın brifinginde Sözcü Nauert’e hatırlatıldı. Nauert, “Bu komik çünkü varılan bir anlaşma yok” dedi.
Nauert geçen hafta benzer bir yanıtı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarına cevaben vermişti. (HABER MERKEZİ)
Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 07:04
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