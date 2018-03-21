Gazi halkından Uysal'a: Vergi veriyorsak hizmette ayrımcılık olmaz

'Metroda önceliğimiz en çok oy aldığımız yerler olacak' diyen Mevlüt Uysal'a tepki gösteren Gazi Mahallesi halkı, 'Hizmette ayrımcılık olmaz' diyor.

Mustafa IŞIK

İstanbul

İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın “Metroda birinci önceliğimiz, en fazla oy aldığımız yerler olacak” demesine tepki gösteren Gazi Mahallesi halkı, “Verdiğimiz vergiler karşısında eşit hizmet bekliyoruz” dedi.

AKP’nin Sultanbeyli ilçe kongresinde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal’ın, “Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro. Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah” sözlerine Gazi Mahallesi halkı tepki gösterdi. Mahallede kasaplık yapan Erhan Kaya, İBB Başkanının sözlerinin ayrımcılığın ifadesi olduğunu söylerken, “Eğer herkes eşit bir şekilde vergi veriyorsa, eşit şekilde de hizmet almalı. Bu yaklaşım yanlış ve ayrımcılık yaratır. Tüm vatandaşlar eşit hizmet almalıdır” dedi.

‘AÇIKLAMALAR AYRIMCILIK YARATIYOR’

Mahallede esnaflık yapan Haydar Kaya da, Uysal’ın sözlerinin ayrımcılığa neden olacağını düşünüyor. “Hizmetin ayrısı gayrisi olmaz” diyen Kaya, “Ben Sultangazi’de yaşayan bir esnaf olarak, Arnavutköy’de yaşayanların aldığı hizmeti alamayacaksam bu büyük bir haksızlık ve ayrımcılıktır. Biz de oradakilerle aynı vergiyi veriyoruz. Belediyeler hizmetleri çok oy aldığı yere göre değil, tüm halka eşit şekilde götürmeli” ifadelerini kullandı.

Bir başka Esnaf Hüseyin Karasu da Uysal’ın sözlerinin yanlış ve tehlikeli olduğunu söyledi. Ülkedeki vatandaşların eşit olduğunu ve aynı hizmeti alması gerektiğini söyleyen Karasu, “Hepimiz farklı partilere oy verebiliriz ama bu bir şeyi değiştirmez. Hepimiz bu hizmetlerden eşit şekilde yararlanmalıyız” dedi.

Mahallede kafe işleten Leyla Yardımcı da bu söylemlerin halkı kutuplaştırdığını düşünüyor. “İnsan hizmet almak için sevmediği bir partiye oy vermek zorunda mı?” diye soran Yardımcı, “Öyleyse biz de vergilerimizi devlete değil, sadece hizmet aldığımız kurumlara verelim” ifadelerini kullandı.

‘ONLAR KENDİ SEÇMENİNİN İHTİYACINI DÜŞÜNÜYOR’

Aysel Toktay adlı vatandaş da kendi yaşadığı bölgede sorunların yaşandığını söylüyor. Oturdukları evin altından tünel geçtiğini ve ara ara patlamalar yaşandığını söyleyen Toktay, “Ben hem bu sıkıntıları yaşayayım hem de Büyükşehir bize hizmet vermesin, olacak şey mi bu? Herkes bu hizmetlerden eşit olarak yararlanmalı. Biz bu belediye başkanlarını halka hizmet etsin diye seçiyoruz, onlar ise kendi seçmeninin ihtiyaçlarına göre davranıyor” dedi.

İBB Başkanı Uysal: Metroda önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 06:01

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