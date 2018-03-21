Dytech işçileri zamdan memnun ama gelecekten kaygılı

TİS görüşmelerinde Çelik-İş’in kendilerini ortada bırakması üzerine kurdukları birlikle sözleşme imzalayan Dytech işçileri gelecekten kaygılı.

Arzu ERKAN

Kocaeli

Toplusözleşme görüşmeleri sırasında Çelik-İş’in kendilerini ortada bırakması nedeniyle sendikasız kalan Dytech işçileri, kendi kurdukları birlik üzerinden patronla ikinci kez sözleşme imzaladı. Sözleşmenin parasal maddelerini olumlu bulan işçiler, sözleşmeyle performans değerlendirme sisteminin hayata geçecek olmasından ise endişeli. Kendi aralarında yeterince tartışma yapamadıkları ve sistemin ne getirdiğini tam olarak anlatamadıkları için sözleşmeye girdiğini söyleyen işçiler, performans uygulamasının birbirleri arasında rekabete zorlayarak, birliklerini bozabileceği uyarısını yaptı.

İKİNCİ KEZ SÖZLEŞME İMZALANDI

Dytech (Sumitomo Riko Group) işçileri 2015 yılında yaşanan metal fırtına döneminde Türk Metal’den istifa ederek Çelik-İş’e geçmişti. Çelik-İş’in patronla oturulan toplusözleşme masasında, işçilere haber vermeden Türk Metal lehine fabrikadan çekildiği açıklaması yapması ise işçilerde şok etkisi yaratmıştı. Yeniden Türk Metal’e geçmeyi reddeden işçiler, kendi birlikleri üzerinden patronla sözleşme imzalamıştı. İşçiler geçtiğimiz günlerde ikinci kez sözleşme imzaladı.

Sözleşmeye ilişkin tartışma ve taslak hazırlıklarının şubat ayında başladığı bilgisini veren bir işçi “Her vardiyadan ve her bölümden 3 işçi arkadaşımız taleplerimizi iletmek üzere işveren vekilleri ile toplantılara katıldı. O toplantılarda taleplerimizi ilettik işverene. Fabrika genel müdürü tarafından açıklanan zam miktarları ve sözleşme süresi herkes tarafından memnuniyetle karşılandı” diye konuştu.

PATRON KENDİ BAKIŞ AÇISINA KAZANDI

Taslağa ilişkin görüşmeler sürerken patron vekillerinin “Çalışanla çalışmayan belli olsun” diyerek devamsızlıkların ve ıskartaların önlenmesi gerekçesiyle performans değerlendirme sistemini gündeme getirdiğini belirten başka bir işçi, bunun rekabeti artıracağını öngöremeyen kimi işçilerin sistemi olumlu olarak değerlendirdiklerini aktardı. Dytech işçisi “Performans sistemi görüşmeler sürerken genel müdür tarafından gündeme getirildi. Bu sistem üzerine yeterince tartışamadık. Biz ‘Bu işçiler arasına rekabeti sokar, birliğimize zarar verir’ derken kimi arkadaşlarımız ‘Devamsızlık yapanın işi de bize yükleniyor, kimileri işten kaytarmanın derdinde’ gibi söylemlerde bulundular. Açıkçası biz zayıf kaldık, işveren kendi bakış açısına kazandı arkadaşlarımızı. Bu sistemin aleyhimize olduğunu önümüzdeki günlerde herkes görecek” şeklinde konuştu.

Sözleşmeye göre performansın 5 kriter üzerinden değerlendirildiğini söyleyen Dytech işçisi “Söylenen şu 3 aylık periyotlar halinde 5 kritere bakılacak, bu kriterleri eksiksiz yerine getiren işçilere, 3 ayda bir brüt 200 lira ek ödeme yapılacak. Yine söylenen herkesin devamsızlığı bireysel olarak değerlendirilecek. Kısaca 3 ay içinde hiç devamsızlık yapılmayacak. Bu süre zarfında sıfır iş kazası yaşanacak. Iskarta oranları fabrika genelinde yüzde 20 düşürülecek, verimlilik ise yüzde 80’in üzerine çıkarılacak. 3 ay içerisinde müşteri şikayeti en fazla 3 olacak. Bütün bunların eksiksiz yaparsan da brüt 200 lira ek para alacaksın” dedi.

BİRLİK SAĞLAMLAŞMALI

Sözleşmeye ilişkin görüşmeler başladığından bu yana tüm işçilerin ücret artışının MESS’in altına düşmemesi yönünde beklentileri olduğunu aktaran başka bir Dytech işçisi “Alınan rakam belki o rakama çıkamadı ama sendikasız bir işyeri için herkes bu rakamı olumlu buluyor. Genel olarak ‘Ancak bu kadarını alırdık’ duygusu hakim. Parasal anlamda memnun olduğumuz, gelecek açısından ise kaygılı olduğumuz bir sözleşme diyebiliriz. Bunun nedeni geçen yıldan bu yana hâlâ çok örgütlü davranmamamız, hâlâ istenen birliği sağlayabilmiş değiliz. Eğer birliğimizi tam olarak sağlayamazsak, performans sistemi ile daha da parça parça olacağız. Bence tüm arkadaşlarımız bunu görmeli” diye konuştu.

SÖZLEŞMEDE NE VAR?

Dytech’te (Sumitomo Riko Group) imzalanan ve yürürlük süresi 1 yıl olan sözleşmeye göre; saat ücretleri brüt 9.13’ten 10.40’a yükseltildi. Her bir yıl için brüt 22.5 lira kıdem zammı alındı. Eylül ayında ise saat ücretlerine enflasyon oranında artış yapılacak. Sözleşme ile ilk kez 100 lira değerinde ayakkabı çeki verilirken yıllık izin yardımı 150 liradan 250 liraya yükseltildi. Ramazan Bayramı yardımı 425 liradan 450 liraya, Kurban Bayramı yardımı ise 425 liradan 550 liraya, evlilik yardımı 450 liradan 504 liraya, doğum yardımı 275 liradan 308 liraya yükseltildi.

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 05:38

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