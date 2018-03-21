Çocuk ve istismar birbirine uzak iki sözcük olsun

'Cinsel istismarların arttığı bu dönemde mücadele vermeye hazır ve kararlı olmalıyız.'

Serap YILDIRIM

Munzur Üniversitesi

Çocuklar dünyaya sizin aracılığınızla gelir. Ebeveynler için bu, çocuğa bakmak, korumak, sahip olduğu yetenekleri ortaya çıkarması için destek olmak, duygusal, fiziksel, zihinsel gelişimi süresince yol gösterici olmak zorunda oldukları, olağanüstü çaba gerektiren bir süreçtir.

Anne ve baba, çocuğun gelişiminin olumsuz etkilendiğinin farkında olmadığında çocuğu koruyamaz. Bir insan yetiştirmek, ona kendisi olması için gerekli ortamı hazırlamak demek. Sıklıkla bilimsel kaynaklardan da yararlanmak gerekiyor.

Çocuğa yönelik cinsel istismarların arttığı bu dönemde bizler sadece kendi çocuklarımız için değil, hiç tanımadığımız, hayatımızda belki bir daha hiç göremeyeceğimiz bir çocuk için bile mücadele vermeye hazır ve kararlı olmalıyız.

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 05:12

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