Erken kalkan 2019’a yol alır

Seçim şaibelerine tepkilerini dile getiren İTÜ öğrencilerinin kurduğu ÇATIDAN topluluğu, 2019 seçimlerini ve olası senaryoları tartışıyor.

Murat DOĞU

İstanbul Teknik Üniversitesi

16 Nisan referandumu ve sonrasındaki süreçte, hem referandumun içeriğine hem de seçimdeki şaibelere karşı tepkilerini dile getiren gençlerin bir araya gelmesiyle oluşan İTÜ’deki ÇATIDAN topluluğu bugünlerde de geleceklerini önemli ölçüde ilgilendirecek 2019 seçimlerini ve olası senaryoları tartışıyor. Kurulduğu günden bugüne çok geniş yelpazedeki konuları ele alarak bunlara dair tartışmalar yürüten bu grup, geçtiğimiz günlerde değişen seçim yasalarını tartıştı.

Referandumda seçilme yaşının 18’e indirildiğini hatırlatan bir öğrenci, bu değişikliğin gençlerin Mecliste temsiliyetinin değil, gençlerin gözünün milletvekilliği kılıfı ile boyanmaya çalışıldığının bir göstergesi olduğunu söylüyor. Konu seçme ve seçilme hakkından açılmışken bir şehir planlama öğrencisi, 2019’da nasıl oy kullanılacağına dair maddeleri de tartışmaya açtı. Seçimde oy kullanırken oluşabilecek ihtimallerden söz eden arkadaşımız, “Geçersiz sayılacak türde oy pusulalarının çoğunun ittifaka yarar getirecek şekilde geçerli oy olarak kabul edilecek olması demokratik seçim ilkelerine aykırı” dedi. Bu görüşe katılan başka bir öğrenci de “Bu durum sadece bir seçimi şaibeli kılmayacak. Bundan sonraki seçimlere olan güven ve katılım da azalacak” dedi.

Bazı durumlarda taşınabilir sandık kurulması ve tüm sandıkların başında bundan böyle sadece devletin atadığı görevlilerin beklemesini içeren maddeleri değerlendiren bir öğrenci de sayımlar esnasında, özellikle Güneydoğu’da ciddi şaibelerin meydana gelebileceğini belirterek, bu değişikliğin sadece belirli kesimlere yarar getirebilecek bir yasa olduğunu söyledi.

Seçimlere son hızla gidilirken gençlerin önüne sunulan seçenekleri ve ittifakları da değerlendiren gençler, eskiden birbirlerine ağır ithamlarda bulunan iki siyasi partinin güç kazanmak için bir araya gelişlerinin gençliğe hiçbir yarar sağlamayacağını vurguladı.

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 05:07

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