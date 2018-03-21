Liselilerin penceresinden Afrin

Ankara'daki Ege Anadolu Lisesi'nden bir grup öğrenci, Afrin operasyonuna ilişkin görüşlerini yazdı.

Ege Anadolu Lisesi öğrencileri

Ankara

Afrin operasyonu biz Ege Anadolu Lisesi öğrencilerinin de gündeminde. Operasyonu destekleyenler de desteklemeyenler de bulunuyor. Kimi arkadaşlarımız Suriye’ye müdahalenin emperyalist devletlerin teşvikiyle gerçekleştiğini, bu koşullarda Hükümetin milli bir duruştan bahsetmesinin anlamsız olduğunu söylüyor. Uzun bir vakittir devam eden harekat için, çoğunluk, “ABD, Rusya gibi ülkelerin ekmeğine de yağ sürecek” diyor.

Biz biliyoruz ki dış politikada “Pastadan pay kapmaya çalışmak” için atılan her adım işçilerin, emekçilerin, gençlerin, kadınların başına yeni çoraplar örmeye devam ediyor. Konuşmalarımızda “Türkiye’nin Suriye topraklarından çekilmesi gerektiği” söylemi de hayli yaygın.

Her akşam ana haber bültenlerinde izlediğimiz “Şu kadar terörist öldürüldü, bu kadar yer bombalandı” haberleri ise inandırıcı bulan da var, hükümete yakınlığıyla bilinen medyanın abarttığını söyleyen de. Özellikle 2019 seçimlerine giderken AKP’nin medyayı böylesine kullanmasının tesadüf olmadığı da aşikar. Bazı arkadaşlarımız 2019 seçimleri ile operasyonun ilişkisinin olmadığını söylüyor. Fakat bazı arkadaşlarımız da AKP’nin geçtiğimiz 7 Haziran seçimlerinin ardından yaratılmak istenen korku atmosferi ile, darbe girişimi ile, OHAL’le hayatımıza giren KHK’ler ile iktidarını sağlamlaştırmaya çalıştığını ifade ediyor. Afrin operasyonunu da bu yönüyle seçimler için bir dayanak noktası yapacaklarını belirtiyor.

BİZE KALAN NE?

Operasyon için harcanan paraların, yapılan giderlerin ardından peşi sıra gelen zamlardan, ailelerimizden aldığımız harçlıkların azalmasından, sofradaki ekmeğin küçülmesinden sonra konu “Operasyonun bize ne kazandıracağı” sorusuna geldi. Cevap olarak herhangi bir kazanç bulamadık, aksine zararlı çıktığımızı konuştuk. Bir arkadaşımız “Ülkemizde savaşa ayrılan bütçenin eğitime ayrılan bütçeden daha fazla olması ile biz gençlerin geleceğine ne kadar önem verildiğini anlıyoruz” diyerek operasyonun bize sunduğu tabloyu özetlemiş oldu. Bizler Ege Anadolu Lisesi öğrencileri olarak, Türkiye gençleri olarak savaşlara ayrılan bütçenin laik, bilimsel, demokratik eğitime ayrılmasını talep ediyoruz.

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 05:00

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