‘Zalimlere güçlü ses çıkarmak için Newroz’da alanlarda olacağız’

Newroz'u konuştuğumuz HDP Diyarbakır Milletvekilleri Ziya Pir ve Sibel Yiğitalp, zalimlere ve faşizme karşı alanlarda olacaklarını vurguladılar.

Tüm yurtta ‘Faşizm kaybedecek halklar kazanacak’ şiarıyla kutlanacak Newroz’a dair HDP Diyarbakır Milletvekilleri Ziya Pir ve Sibel Yiğitalp ile Newroz üzerine konuştuk. Newroz ateşinin dehaklara karşı yakılacağını söyleyen Pir, “Alan ne kadar çok doldurulursa zalimlere ve faşizme karşı o kadar güçlü bir ses çıkarmış olacağız” dedi. Newroz’un Kürtler için önemli olduğunu söyleyen Yiğitalp ise, savaş atmosferinden çıkmak için Newroz da alanlarda olacaklarını söyledi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, “Newroz binlerce yıldır kutlanan bir gelenektir ve zalime karşı direnişin sembolüdür” diyerek şunları anlattı: “90’ların koşullarını yaşadık hep beraber. Bugünlerde de Kerkük’teki referandum sürecini yaşadık. Kürtler evet derken Türkiye ve komşu ülkelerin hayır duruşu vardı. Afrin’i yaşadık sonrasında. 200 bin insan Birleşmiş Milletlerin gözlemine göre yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı. Ardından ÖSO Afrin’e girip yağmaya başladı. Bu atmosferde 2018 Newrozu’na giriyoruz.”

‘HALKIMIZ ALANLARI DOLDURMALI’

Ziya Pir

Newroz’un sadece müzik dinlemek ve halay çekmekten ibaret olmadığını söyleyen Pir, “Newroz ateşi faşizme, zalimlere, dehaklara karşı yakılır. Dolayısıyla biz bu ateşi yakacağız. Faşizme karşı direnmektir ve halkların baharıdır diyoruz bu yüzden. Halkımızın Newroz’a katılması gerekiyor. O alan ne kadar çok doldurulursa zalimlere ve faşizme karşı o kadar güçlü bir ses çıkarmış olacağız” dedi.

Diyarbakır Milletvekili Sibel Yigitalp ise, “Aslında Kürtler için her zaman Newroz önemlidir. Bu Newroz son 2-3 yıllık süreçte yaşanan yoğun insan hakları ihlalleri, cezaevlerindeki yoğun baskıların yanı sıra Türkiye yoğun bir baskı döneminde geçiyor. Aynı zamanda Afrin’deki mevcut durum da ortada. Newroz demokratik zeminde halkların sesini, itirazlarını dile getirmek için en uygun yer ve zamandır. En insanı haklar yoğun mücadeleler sonucu kazanılmıştır. Biz bu mücadeleyle mevcut düzenin normale dönmesi ve savaş atmosferinden çıkması bir arada olmak gibi bir sorumluluğa sahibiz. Bu vesileyle herkesi Newroz’a bekliyoruz” dedi.

Sibel Yiğitalp

(Diyarbakır/EVRENSEL)

Başlık fotoğrafı: İnanç Yıldız

AFRİN’E SAHİP ÇIKMA ÇAĞRISI

DTK Diplomasi Komisyonu Üyesi Dr. Mehmet Demir, Newroz alanlarında Afrin’e sahip çıkma çağrısı yaptı.

Mehmet Demir

‘90’lı yıllarda yasaklara rağmen insanların panzerlerin önünde can verme pahasına Newroz alanlarına aktığını dile getiren Demir, Afrin’de yaşananlara itirazı olan herkesin Newroz alanlarına gelmesi çağrısında bulundu. Demir, “Bu coğrafyada yaşayan özellikle Amed’de yaşayan bütün insanların büyük bir coşku ve istekle Newroz alanlarına akın etmesini bekleriz. Çünkü, bu sistemin önüne geçilmezse bizden sonra gelecek hiçbir neslin hiçbir geleceği yoktur” dedi. (DİYARBAKIR)

NEWROZ'DA BARIŞ TALEBİ ÖNE ÇIKACAK

Diyarbakır, Batman, Hakkari, Ağrı, Şırnak, Van, Antep ve Urfa’nın ardından Malatya, Erzincan, Elazığ ve Bingöl’de de süren Newroz çalışmalarının hazırlıkları tamamlandı. 21 Mart’ta Bölge’nin tüm illerinde Newroz’ta alanlara çıkaracak yurttaşlar, barış ve özgürlük taleplerini yineleyecek.

Yasaklamalar nedeniyle bu sene birçok merkezde 21 Mart’ta kutlanacak olan Newroz için bölgede harıl harıl süren çalışmalar tamamlandı.

Bingöl’de Newroz 21 Mart’ta Düzağaç Meydanı’nda kutlanacak. HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy’un konuşmacı olarak katılacağı Newroz’da yerel sanatçılar sahne alacak. Teknik çalışmaların son aşmaya geldiğini ifade eden DBP İl Eş Başkanı Veysel Kaya, “Newroz özgürlüklerin bayramıdır. Bingöl’de halklarımızla el ele Newroz’u büyük bir coşku ile kutlayacağız. Baskı ve zulme karşı alanları dolduracağız. Yine özellikle her yerin Afrin ruhu ile yankılandığını göstereceğiz” dedi.

EZİLENLERİN NEWROZ’U OLACAK

Elazığ merkezde kutlanmak istenen Newroz’a valilik tarafından izin verilmedi. Bunun üzerine Elazığ Newroz Tertip Komitesi, Karakoçan ilçesi Otogar Meydan’ında kutlamak için başvuru yaptı. Yapılan başvuru kabul edildi. Hazırlıkları tamamlanan Newroz’a HDP Milletvekili Hişyar Özsoy katılacak. HDP İl Eş Başkanı Osman Görgülüer, Newroz’un ezilen halkların eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesinin direniş simgesi olduğunu söyleyerek, “Her yıl 21 Mart’ta yakılan isyan ateşi ezilenlerin umudu olmuştur. Tüm ezilenlerin Newroz’u kutlu olsun. Halkımızı alanlara bekliyoruz” çağrısında bulundu.

KAWALARIN DİRENİŞİ SÜRECEK

Erzincan’da ise Newroz 21 Mart Çarşamba günü Cumhuriyet Mahallesi Eski Pazar Meydanı’nda kutlanacak. HDP İl Eş Başkanı Şükran Kıral, hazırlıkların tamamlandığını belirterek, Newroz’un faşizme karşı halkların direniş günü olduğunu söyledi. Kral, “Newroz ezilen halkların bayramıdır. Zalim Dehaklara karşı Kawaların direniş geleneği sürecek. Demirci Kawa’nın yoldaşları olarak bu yılda Newroz alanlarını direniş alanlarına çevireceğiz. Var olduğumuzu göstereceğiz” diye konuştu. Kral, özellikle kadınların zılgıtları ve yöresel kıyafetleri ile alanlarda olması çağrısında bulundu.

MÜCADELE YÜKSELTİLECEK

Malatya’da da Newroz Tertip Komitesi tarafından, 21 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Newroz’un hazırlıkları tamamlandı. Malatya’da Newroz Emeksiz Üst Kavşağı’nda kutlanacak. Tertip Komitesi adına açıklamayı okuyan Nejdet Bali, “Bu sene Newroz’u, Ortadoğu’da ve dünyada savaşların sürdüğü, hakların katledildiği bir dönemde karşılıyoruz. Özelinde ülkemizde ırkçılığın, gericiliğin, milliyetçiliğin daha derinleştirildiği, OHAL’in sürdüğü, her gün onlarca insanın, parti yöneticilerinin, sendikacılarının gözaltına alındığı, cezaevlerine tıkıldığı, parti yöneticilerinin, genel başkanlarının, dokunulmazlığının kaldırıldığı ve cezaevlerine atıldığı bir dönemde Newroz Bayramı gerçekleştireceğiz. Bu bakımdan Newroz Bayramı daha da anlam kazanıyor. Savaşa karşı barış taleplerinin yükseltildiği, savaşa karşı mücadelenin yükseltildiği bir gün olacak” dedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 04:50

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